Rusza nowy sezon Ekstraklasy. Wszystkie mecze na żywo w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Rusza nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy 2020/21

• Wszystkie mecze na żywo do zobaczenia wyłącznie na sportowych antenach Platformy Canal+

• Hitami pierwszej kolejki będą mecze: Zagłębie-Lech, Raków-Legia i Jagiellonia Wisła Kraków

Sezon 2020/2021 zapowiada się niezwykle interesująco. Walkę o mistrzostwo Polski kluby rozpoczną 21 sierpnia. Rozgrywkom pikanterii dodaje obecność trzech - dawno niewidzianych na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce - beniaminków: Warty Poznań (powrót po 25 latach), Stali Mielec (po 24 latach) i Podbeskidzia Bielsko-Biała (po 4 latach).Koloryt kampanii 20/21 jest jeszcze żywszy za sprawą popełnionych przez kluby transferów. Królową polowania, na ten moment, okazuje się Legia Warszawa, która ściągnęła do siebie m.in. Artura Boruca (poprzednio Bournemouth), Bartosza Kapustkę (Leicester City), Josipa Juranovicia (Hajduk Split). Nie próżnowała również Pogoń Szczecin, do której dołączyli Alexander Gorgoń (HNK Rijeka) i Michał Kucharczyk (Ural Jekaterynburg).Ciekawymi ruchami mogą się pochwalić również Śląsk Wrocław (do "Wojskowych" powrócił Waldemar Sobota), Wisła Kraków (Fatos Beciraj, Stefan Savić, Yaw Yeboah), czy Cracovia (Rivaldinho, syn sławnego...Rivaldo).Plan transmisji:Piątek (21 sierpnia):• 17:30 - 20:30(Canal+ Sport)• 17:55(Canal+ Sport / Canal+ 4K)Sobota (22 sierpnia)• 14:40(Canal+ Sport)• 17:10(Canal+ Sport)• 19:30(Canal+ Sport / Canal+ 4K)• 22:00(Canal+ Sport)Niedziela (23 sierpnia)• 12:10(Canal+ Sport)• 14:40(Canal+ Sport)• 17:00(Canal+ Premium / Canal+ 4K)• 19:30(Canal+ Premium)Poniedziałek (24 sierpnia)• 17:40(Canal+ Sport / Canal+ 4K)• 20:00(Canal+ Sport)• 21:00(Canal+ Sport)