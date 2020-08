"Annabelle wraca do domu", "Przykładny obywatel", "After", "Twój Simon" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Przykładny obywatel", "After", "Sekcja rytmiczna", "Annabelle wraca do domu", "Twój Simon"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(21 sierpnia). W dniu swoich urodzin córka Tobiasa (Leif Edlund) i Elin (Ylva Gallon) umiera w tragicznych okolicznościach. Załamani rodzice próbują odnaleźć się po śmierci dziecka. Postanawiają udać się na kemping, by odbudować swoją relację i popracować nad pogrążonym w kryzysie małżeństwem. Las nie przynosi im jednak upragnionego spokoju, lecz okazuje się mrocznym miejscem. Para zostaje zaatakowana przez grupę napastników, którzy zaczynają się nad nimi znęcać.Sobotnią premierą będzie(22 sierpnia). Góry Skaliste. Nels, operator pługu śnieżnego, w znoju usuwa zaspy z dróg prowadzących do narciarskich kurortów. "Zwykły ze mnie facet" - powiada, ale gdy ginie jego syn, ten zwykły facet zamienia się w anioła vendetty, przed którym drży lokalny gang narkotykowych dilerów. Białe krajobrazy, czarny humor i Liam Neeson w głównej roli; remake skandynawskiej komedii kryminalnej "Obywatel roku".W niedzielę premiera filmu(23 sierpnia). Studia - czas przygód i przełomów. Przeprowadziwszy się do akademika, nieśmiała i przykładna Tessa wdaje się w romans z udręczonym buntownikiem Hardinem. Czy jednak tej dwójce przeznaczone jest być razem? Młodzieżowy melodramat wedle bestsellerowej prozy Anny Todd. Dla widzów czujących niedosyt filmowych uniesień po trylogii "50 twarzy Greya".Niedziela wupłynie przy dwóch premierach. Pierwsza propozycja to(23 sierpnia). Stephanie Patrick (Blake Lively) po śmierci najbliższych członków swojej rodziny, którzy zginęli w tragicznej katastrofie lotniczej, podąża niebezpieczną ścieżką samodestrukcji. Wszystko się zmienia, kiedy kobieta odkrywa, że nie był to zwykły wypadek. W poszukiwaniu zemsty i odkupienia wkracza do mrocznego świata tajemnic.Intrygujący thriller ze zjawiskową Blake Lively (Wiek Adaline) w roli głównej. Scenariusz powstał na podstawie powieści Marka Burnella pt. "Metamorfozy zemsty". Zdjęcia do filmu powstały w Dublinie, hiszpańskiej Almeríi i Madrycie.Drugą propozycją jest horror(23 sierpnia). Ed (Patrick Wilson) i Lorraine (Vera Farmiga) Warrenowie ze wszystkich sił chcą powstrzymać Annabelle przed sianiem dalszego spustoszenia. Umieszczają opętaną lalkę w zamkniętym pokoju i kładą ją w bezpieczny sposób za poświęconym szkłem. Proszą też księdza o błogosławieństwo. Nadchodzi jednak noc, kiedy Annabelle budzi zamknięte w pokoju duchy, które na swój nowy cel obierają dziesięcioletnią córkę Warrenów Judy (McKenna Grace) i jej przyjaciół...Trzecia część niezwykle udanej serii horrorów o złowrogiej lalce o imieniu Annabelle.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(22 sierpnia, Cinemax 2). Goldie (Slick Woods) jest gwiazdą. Może nie do końca, ale przynajmniej tak widzą to jej młodsze siostry Sherrie (Alanna Renee Tyler-Tompkins) i Supreme (Jazmyn C Dorsey). Dziewczyna wierzy, że reszta świata też wkrótce to zauważy. Chwilowo jednak jej życie dalekie jest od ideału. Dziewczyna musi zrobić wszystko, żeby powstrzymać opiekę społeczną przed rozdzieleniem jej z najbliższymi.Holenderski reżyser Sam de Jong (Książe) prezentuje surowe i efektowne kino o młodzieży, jej ambicjach i walce o lepsze jutro. Jego dzieło pełne jest realizmu, ale też niepoprawnego optymizmu.W niedzielę(23 sierpnia, Cinemax). Każdy zasługuje na wspaniałą historię miłosną. Jednak dla siedemnastoletniego Simona Spiera (Nick Robinson) życie zdaje się być trochę bardziej skomplikowane. Chłopak nie ośmielił się jeszcze powiedzieć najbliższym, że jest gejem. Nie zna też tożsamości anonimowego kolegi ze szkoły, którego poznał za pośrednictwem internetu. Rozwiązanie obydwu bolączek okazuje się dość zabawne i całkowicie zmienia jego codzienność.Ciepła komedia, której scenariusz został oparty na popularnej powieści autorstwa Becky Albertalli. Obraz jest zabawną i szczerą opowieścią o młodzieńczym zauroczeniu, dojrzewaniu i poszukiwaniu siebie.Drugą premierą będzie(23 sierpnia, Cinemax 2). Wielokulturowa dzielnica Londynu. Pochodząca z Bułgarii Irina (Irina Atanasova) mieszka z synem na osiedlu komunalnym. Kobieta stara się wybić jako architektka i nie chce korzystać z przywilejów socjalnych. Gardzi też ludźmi, którzy żyją na koszt państwa. Jednak histeria związana z brexitem i plany gentryfikacji okolicy wywierają presję na społeczność, która od dziesięciu lat żyła w spokoju. Nagle zagubiony kot staje się katalizatorem poważnego konfliktu między sąsiadami.Interesujące spojrzenie na brytyjskie społeczeństwo i jego ogromne podziały, które brexit wyostrzył jeszcze bardziej. Dwie reżyserki - Mina Mileva oraz Vesela Kazakova, które razem zrobiły dokumenty Wujek Tony, trzej głupcy i służba bezpieczeństwa oraz Bestia wciąż żyje - kreślą ciekawą historię z punktu widzenia bułgarskiej imigrantki mieszkającej w Londynie.