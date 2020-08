Puchar Niemiec, US Open, Tour de France, Le Mans 24h, snooker - wrzesień w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Najważniejsze wydarzenia na antenach Eurosportu na wrzesień 2020 roku

Najważniejszym wydarzeniem września na antenach Eurosport będzie tegoroczny(29 sierpnia - 20 września). W tym roku Tour de France wyjątkowo będzie pierwszym wielki tourem w roku. Pod koniec sierpnia najlepsi kolarze świata staną na starcie 1. etapu najsłynniejszego wyścigu świata. Peleton ruszy z Nicei i po 21 wyczerpujących etapach i przejechaniu 3470 km dotrze na Pola Elizejskie w Paryżu. Trasa tegorocznej, 107. już edycji Tour de France, ani razu nie przekroczy granic Francji. Kolarze przejadą przez 32 departamenty w sześciu regionach. Duża część rywalizacji toczyć się będzie na południu Francji, w terenie pagórkowatym i górzystym, co zapowiada niesamowitą walkę i emocje! Peleton przemierzy aż pięć pasm górskich - Alpy, Pireneje, Wogezy, Masyw Centralny i Jurę.Wśród faworytów tegorocznej Wielkiej Pętli na pewno trzeba wymienić przede wszystkim zawodników Team INEOS. Zarówno Chris Froome, jak i Geraint Thomas i Egan Bernal znają już smak zwycięstwa w najsłynniejszym kolarskim wyścigu świata i każdego z nich stać na ponowny triumf. Szczególnie zmotywowany powinien być Froome, który wraca do ścigania po poważnym wypadku. Dodatkowo 4- krotny zwycięzca Tour de France ogłosił, że po sezonie pożegna się z Team INEOS, a swoje występy w brytyjskiej drużynie chce zakończyć rekordowym, 5. zwycięstwem w wyścigu dookoła Francji. Niezależnie od tego, który ze znakomitych kolarzy Ineos będzie walczył o żółtą koszulkę, będzie mógł liczyć na pomoc Michała Kwiatkowskiego. Transmisje z komentarzem ekspertów stacji na czele z Dariuszem Baranowskim, Tomaszem Jarońskim i Adamem ProboszemNa antenie także(21-27 września). Tegoroczne mistrzostwa świata zostaną rozegrane w Szwajcarii w miejscowości Aigle-Martigny. Będzie to 84. edycja mistrzostw świata i już 11., której gospodarzem będzie Szwajcaria. Trasy zdecydowanie faworyzują specjalistów od jazdy po górach, co jest dobrą wiadomością dla Rafała Majki. Brązowy medalista igrzysk olimpijskich z Rio nie wystartuje w Tour de France, więc może być jednym z głównych kandydatów do medalu na mistrzostwach świata.Kibice tenisa pasjonować będą się turniejem(31 sierpnia - 13 września). Turniej rozgrywany na legendarnym Flushing Meadows to gwarancja tenisa na najwyższym poziomie. Obok największych gwiazd tenisa na twardych kortach w Nowym Jorku zobaczymy także wielkie nadzieje polskiego tenisa na czele z Igą Świątek, Magdą Linette i Hubertem Hurkaczem. Przez dwa tygodnie anteny Eurosportu będą wypełnione transmisjami pasjonujących meczów, które skomentują m.in. Karol Stopa, Lech Sidor, Witold Domański i Marek Furjan.Z kolei(21-25 września) to okazja do zobaczenia w akcji najlepszych zawodniczek i zawodników młodego pokolenia, którzy dopiero wchodzą do gry o najwyższe stawki.Następnie na antenach Eurosport uturniej(27 września - 11 października). Na ziemnych kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu rozegrany zostanie trzeci i ostatni w tym sezonie turniej Wielkiego Szlema. Jak co roku oczy kibiców będą zwrócone na Rafela Nadala, który będzie walczył o dalsze ślubowanie rekordu i 13. zwycięstwo na paryskich kortach. Polscy kibice mogą wiązać duże nadzieje z występami Magdy Linette, Igi Świątek i Huberta Hurkacza.Jesień to także(• 11-14 września) rozpocznie się już w dniach 11-14 września. Tytułu bronić będzie Bayern Monachium, który będzie także głównym faworytem rozgrywek. Widzowie Eurosportu będą mogli więc po raz kolejny podziwiać w akcji Roberta Lewandowskiego, który od sezonu 2016/17 co roku zdobywa koronę króla strzelców Pucharu Niemiec. W sumie ma ich już pięć, co jest najlepszym wynikiem w historii.Turniej(23-27 września) rozgrywany w Austrii będzie jednym z pierwszych w nowym sezonie snookerowym. W ubiegłym roku tytuł w zdobył Neil Robertson, który w finale w niesamowitym stylu pokonał Chińczyka Zhou Yuelonga 9:0. Czy i teraz będziemy świadkami równie spektakularnych wyczynów? Pasjonujące mecze z udziałem gwiazd snookera skomentują w Eurosporcie Rafał Jewtuch, Przemek Kruk, Michał Ebert, Grzegorz Biernadski i Jarosław Kowalski.