Premiery w jesiennej ramówce Telewizji WP. Wśród nich nowy program "Remont w prezencie"

Łukasz Szewczyk

• Jesienią w Telewizji WP zadebiutuje program "Remont z prezencie" i drugi sezon najlepszych skeczów kabaretowych "1, 2, 3... Kabaret!".

• Widzowie będą mogli również obejrzeć "Mam talent Ameryka: Mistrzowie 2" z udziałem polskiego duetu akrobatycznego Duo Destiny

Gospodarze programu "Remont z prezencie" w Telewizji WP / fot. Kala Kiełbasińska

W sobotę (22 sierpnia 2020 roku), zadebiutuje autorski program Telewizji WP. Ekipapodczas wspólnego wyjazdu wypoczynkowego bliskich sobie osób zajmie się gruntowną metamorfozą wybranego pomieszczenia. Emisja w każdą sobotę o godzinie 20:00. Od 25 sierpnia w każdą środę o godz. 19:00 program będzie można obejrzeć również na Stronie Głównej WP.W ramach cyklu powstało 10 odcinków, w których udział wzięło 10 rodzin. Program prowadzą Klaudia Halejcio, aktorka telewizyjna i filmowa oraz architekt Marcin Grzelewski. Program powstaje we współpracy z markami holdingu Wirtualnej Polski: Wakacje.pl, homebook.pl oraz totalmoney.pl. Producentem jest Constantin Entertainment Polska.Telewizja WP przygotowała również drugi sezon programu rozrywkowego. Tematem każdego odcinka są trzy słowa, wokół których artyści kabaretowi prezentują swoje skecze. Na koniec, grupy występują wspólnie ze skeczem napisanym specjalnie na potrzeby programu. W pierwszym odcinku drugiego sezonu pt. "Kawa, herbata, coś mocniejszego" udział biorą: Katarzyna Bujakiewicz i Bartosz Gajda oraz Antoni Gorgoń Grucha i Kabaret Kałasznikof. Program prowadzi Kabaret Chyba. Premiera już 4 września, emisja w każdy piątek o godzinie 22:00.W ramówce znajdzie się również program, który wygrał 11. edycję polskiej edycji Mam talent. Utalentowanych uczestników oceniają jurorzy Simon Cowell, Heidi Klum, Alesha Dixon i Howie Mandel. Emisja w każdą niedzielę o 20:00.W codziennym paśmie programów o remontowaniu i urządzaniu wnętrz pojawią się kolejne seriez Vancouver i Australii,oraz, w których profesjonalni łowcy okazji kupują nieruchomości bez ich obejrzenia. Po odpowiednim remoncie mogą na nich wiele zarobić, ale mogą także wiele stracić. Emisja programów od poniedziałku do piątku od 12:00 do 16:00.Dla fanów kryminalnych zagadek Telewizja WP przygotowała propozycję serialu. Zmagający się z uzależnieniem od alkoholu były detektyw w trakcie śledztwa dowiaduje się o śmierci przełożonego. Mężczyzna postanawia zatrzymać psa znalezionego obok zwłok. Obaj tworzą drużynę, rozpoczynając dochodzenie dotyczące zagadkowej śmierci policjanta. Emisja w każdą środę i czwartek o godzinie 21:00.W ramówce Telewizji WP znaleźć można programy nieemitowane wcześniej w polskich kanałach otwartej telewizji. Stacja pokazuje autorskie realizacje publicystyczne, w tym, rozrywkę oraz dokumenty i cykle o remontowaniu i urządzaniu wnętrz.Zgodnie z danymi Nielsen Audience Measurement Telewizja WP w pierwszym półroczu 2020 zanotowała udział w rynku w wysokości 0,69% w grupie wiekowej 16-49 i zajęła pierwsze miejsce wśród kanałów dostępnych na cyfrowym multipleksie MUX8. Osiągnęła również +58% wzrostu względem pierwszego półrocza zeszłego roku, co stanowi największy wzrost YoY spośród naziemnych kanałów ogólnotematycznych.Telewizja WP dostępna jest w ramach bezpłatnej telewizji naziemnej, na platformach Canal+ (kanał 73) i Cyfrowy Polsat (kanał 104) oraz w sieciach kablowych m.in.: Vectra (114), Netia (29), Orange (35), Multimedia (38), UPC (158/116), Inea (28), Toya (25) oraz w WP Pilot.