Start sezonu piłkarskiego w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i F1 - wrzesień w Eleven Sports

• We wrześniu ELEVEN SPORTS pokaże pierwsze mecze nowego sezonu piłkarskiego w hiszpańskiej LaLiga Santander, niemieckiej Bundeslidze i włoskiej Serie A TIM.

• Dla fanów motorsportu stacja zaplanowała po trzy weekendy z Formula 1 oraz serią DTM, w której występuje Robert Kubica. Transmitowane będą również spotkania ostatnich kolejek żużlowej PGE Ekstraligi.

(start nowego sezonu planowany 12 września). Hiszpańska ekstraklasa będzie pierwszą z czołowych lig piłkarskich, która rozpocznie sezon 2020/21. Zapowiadają się wielkie emocje, bo Real Madryt będzie chciał potwierdzić świetną formę po tym, jak w poprzednich rozgrywkach sięgnął po swój pierwszy od trzech lat tytuł mistrza kraju. Z kolei FC Barcelona od samego początku będzie robić wszystko, by odzyskać trofeum utracone na samym finiszu ubiegłego sezonu. Wspomnianą dwójkę postara się pokonać trzeci z gigantów hiszpańskiego futbolu - Atlético Madryt.W drużynie Królewskich obok dotychczasowych gwiazd takich jak Karim Benzema czy Sergio Ramos będzie występować niezwykle utalentowany Martin Ödegaard. Z kolei w barwach Barçy oprócz Leo Messiego i spółki zaprezentuje się pozyskany latem Miralem Pjanić. Ponadto ekipę z Katalonii poprowadzi nowy trener Ronald Koeman, były legendarny zawodnik Barcelony, z którego powrotem wiązane są wielkie nadzieje. Natomiast Atléti w okienku transferowym wykupiło z Chelsea FC skutecznego napastnika, Álvaro Moratę. Która z hiszpańskich potęg zaimponuje formą na początku rozgrywek?Do walki o najwyższe cele powinny włączyć się także inne z czołowych hiszpańskich drużyn m.in. Sevilla FC, Valencia CF, bardzo wzmocniony w ostatnich tygodniach Villarreal CF oraz Real Sociedad, który ściągnął z Manchesteru City Davida Silvę.(start sezonu od 18 września). Czy nadchodzący sezon Bundesligi upłynie pod znakiem dominacji Bayernu Monachium i? Ekipa z Bawarii będzie walczyć o dziewiąte z rzędu mistrzostwo kraju, a polski snajper, po fantastycznych poprzednich rozgrywkach, o swój szósty tytuł króla strzelców ligi niemieckiej. "Lewy" liczy na wsparcie Leroy Sané, nowej gwiazdy w ofensywie Die Roten. Głównym kandydatem do zdetronizowania Bayernu jest wicemistrz kraju, Borussia Dortmund, w której występuje kilku z najbardziej utalentowanych zawodników na świecie m.in. Jadon Sancho, Erling Braut Håland i Julian Brandt. Ważną rolę w zespole BVB odgrywa także doświadczony. Przed nowym sezonem wielkie aspiracje ma również RB Lipsk, który był liderem Bundesligi na półmetku poprzednich rozgrywek, a ostatecznie zajął w nich trzecie miejsce. Dotarł również do półfinału Ligi Mistrzów UEFA. Zespół trenera Juliana Negelsmanna latem został wzmocniony m.in. Hee-han Hwangiem, który ma być następcą Timo Wernera. Czy już we wrześniu Koreańczyk zaprezentuje swoje spore możliwości?Polscy kibice z uwagą będą śledzili także starcia z udziałem FC Augsburga i Herthy BSC. Nowym bramkarzem pierwszej z tych ekip został, a gwiazdą ataku drugiej jest. Obaj powinni mieć wielki wpływ na wyniki swoich klubów.Jednym z hitów września w ELEVEN SPORTS będzie(30 września), w którym zmierzą się najlepsze drużyny poprzedniego sezonu: Bayern Monachium i Borussia Dortmund. Ich spotkania, określane jako Der Klassiker, przyciągają uwagę kibiców na całym świecie. Podobnie będzie tym razem, bo na Allianz Stadium będzie można zobaczyć w akcji takie gwiazdy jak Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Łukasz Piszczek czy Marco Reus. Bayern wygrał trzy z ostatnich czterech starć z Borussią strzelając w nich aż dziesięć goli. Cztery z tych bramek zdobył "Lewy", który w historii swoich występów przeciwko BVB ma już na koncie 18 trafień. Zespół z Dortmundu stanie przed sporym wyzwaniem, ale warto przypomnieć, że jego poprzedni triumf nad Bayernem miał miejsce właśnie w Superpucharze Niemiec w ubiegłym sezonie.Od 19 września na boiska powrócą piłkarze włoskiejTIM, w której będzie można zobaczyć kilkunastu Polaków. Tytułu mistrzowskiego będzie bronił Juventus FC, który poprzednie rozgrywki zakończył z zaledwie jednym punktem przewagi nad Interem Mediolan. W bramce Starej Damy zagra, który był obok Cristiano Ronaldo jednym z najlepszych piłkarzy występujących na włoskich boiskach w poprzednich rozgrywkach. Latem nowym trenerem turyńczyków został legendarny Andrea Pirlo. Czy pod jego wodzą zespół rozpocznie rywalizację w wielkim stylu?Ambitny plan pokonania Juve ma wspomniany Inter Mediolan, a także Atalanta Bergamo i S.S. Lazio. Gwiazdami Nerazzurrich są Romelu Lukaku i Lautaro Martínez, w ekipie z Bergamo główne role odgrywają Josip Iličić i Luis Muriel, a w drużynie z Rzymu czołową postacią jest Ciro Immobile, najlepszy strzelec Europy w sezonie 2019/20. Wysokie aspiracje mają również inne kluby, jak AC Milan ze swoim asem Zlatanem Ibrahimoviciem, AS Roma z Edinem Džeko oraz SSC Napoli zPolskich kibiców z pewnością zainteresują także mecze beniaminka Benevento Calcio, którego barw od tego sezonu będzie bronić. Pewnymi punktami swoich zespołów powinni być również(obaj UC Sampdoria),(Bologna FC) i(ACF Fiorentina).Wrzesień zapowiada się bardzo ekscytująco dla fanów, bo wyścigi z udziałem najlepszych kierowców świata będzie można oglądać aż trzy razy. Najpierw na legendarnym torze Monza odbędzie się Grand Prix Włoch (4-6 września), następnie zawodnicy przeniosą się w okolice Florencji, gdzie zaplanowano pierwsze w historii Grand Prix Toskanii (11-13 września), a pod koniec miesiąca spotkają się w Soczi podczas Grand Prix Rosji (25-27 września). Faworytem zmagań będzie Lewis Hamilton, który walczy o swój siódmy tytuł mistrza świata. Brytyjczyk po udanym początku sezonu stanął przed szansą na pobicie historycznego rekordu Michaela Schumachera pod względem liczby wygranych wyścigów F1® (91). Obecnie do osiągnięcia tego celu brakuje mu tylko trzech zwycięstw. Jego plany postarają się pokrzyżować drugi w klasyfikacji generalnej Max Verstappen oraz znajdujący się tuż za nim Valtteri Bottas. Wiele do powiedzenia powinna mieć również grupa ambitnych młodych zawodników, która goni czołową trójkę, m.in. Charles Leclerc, Lance Stroll, Alexander Albon i Lando Norris.We wrześniu seriaprzekroczy półmetek emocjonującego sezonu 2020. Pierwsze weekendy zmagań wyłoniły czołówkę, w której znaleźli się René Rast, Nico Müller i Robin Frijns. To właśnie ta trójka należy do faworytów nadchodzących wyścigów. Polscy kibice liczą na udane występy(ORLEN Team ART), który robi wszystko, by włączyć się do walki o miejsca w górnej połowie stawki. Krakowianin coraz lepiej wyczuwa możliwości swojego BMW M4 Turbo i w nadchodzącym miesiącu powinien być znacznie groźniejszy dla swoich rywali.Na początku września Kubica i spółka zmierzą się w Assen, gdzie po raz pierwszy w tym sezonie na trybunach zasiądą kibice i atmosfera tych zawodów będzie z pewnością wyjątkowa. Następnie kierowcy przeniosą się na słynny Nürburgring, na którym zaplanowano aż cztery wyścigi. Do zdobycia będzie więc ponad 100 punktów, które będą miały istotne znaczenie dla układu sił przed decydującą fazą rywalizacji.wkracza w najważniejszą fazę sezonu 2020. We wrześniu odbędą się dwie ostatnie kolejki zasadniczej części rozgrywek, które wyłonią półfinalistów walki o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Szczególnie ciekawie zapowiadają się mecze z udziałem MRGARDEM GKM Grudziądz. Najpierw Gołąbki zmierzą się z mającym duże aspiracje MOTOREM Lublin, a następnie z MOJE BERMUDY STALĄ Gorzów, której liderem jest aktualny mistrz świata, Bartosz Zmarzlik.Na drugą część miesiąca zaplanowano starcia półfinałowe. Coraz bliżej awansu do nich są najlepsze drużyny poprzedniego sezonu: broniąca mistrzostwa Polski FOGO UNIA Leszno oraz wicemistrz, BETARD SPARTA Wrocław. Wielkich emocji powinny dostarczyć konfrontacje z udziałem wielkich gwiazd tych ekip: Emila Sajfutdinowa, Piotra Pawlickiego, Macieja Janowskiego i Taia Woffindena.