"Rambo: Ostatnia krew", "Naprzód", "Bad Boys For Life", nowe seriale - wrzesień w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

"Rambo: Ostatnia krew"

We wrześniu 2020 roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(6 września) - film akcji autorstwa Luca Bessona o odnoszącej sukcesy modelce, która jest tajną agentką KGB(13 września) - film animowany przedstawiający historię dwóch braci, którzy za pomocą magii pragną przywołać do życia swojego ojca(20 września) - Sylvester Stallone powraca jako Rambo, aby po raz kolejny zmierzyć się z kolejnym trudnym zadaniem(27 września) - Will Smith i Martin Lawrence wracają jako agenci do zadań specjalnych. Kolejna część kasowego hitu z lat dziewięćdziesiątychPozostałe premiery miesiąca:(1 września) - mężczyzna opłakujący śmierć ukochanej żony stara się odzyskać nadmorski domek, który wcześniej do nich należał;(3 września) - początkująca konsultantka ślubna odkrywa, że drużbą na pierwszym organizowanym przez nią ślubie jest jej były chłopak;(3 września) - początkujący prawnik Caspar Leinen odkrywa jeden z największych skandali prawniczy w historii Niemiec, sięgający czasów II wojny światowej;(4 września) - kino science fiction pokazujące życie kolaborantów i dysydentów w okupowanym przez kosmitów świecie;(5 września) - pokryty futrem olbrzym prosi znanego odkrywcę o pomoc w znalezieniu dawno zaginionych krewnych;(10 września) - grupa strażaków z elitarnego oddziału musi zmierzyć się z niezwykle trudnym wyzwaniem opieki nad uratowanymi z pożaru dzieciakami;(11 września) - przetrzymywana w domu przez apodyktycznego ojca siedmiolatka decyduje się sprawdzić, czy rzeczywiście na zewnątrz czyha na nią jakieś niebezpieczeństwo;(17 września) - po zakończeniu wieloletniego związku kobieta musi zmierzyć się z podejrzaną właścicielką wynajmowanego przez nią mieszkania;(18 września) - policjantka, badająca mroczną sprawę morderstwa, musi uchronić siebie i syna przed żądnym krwi demonem;(26 września) - żony odsiadujących wyrok więzienia gangsterów pod koniec lat siedemdziesiątych zaczynają terroryzować nowojorską dzielnicę Hell's Kitchen.Wrzesień na antenie HBO to także premiery dokumentalne.(3 września) - film dokumentalny zaglądający za kulisy waszyngtońskiej polityki, którego bohaterami są trzej republikańscy kongresmeni;(10 września) - film dokumentalny HBO przedstawiający sylwetkę Michaela Tubbsa, burmistrza kalifornijskiego miasta Stockton, który podejmuje próbę wprowadzenia innowacyjnych zmian w polityce społecznej miasta;(17 września) - historia wpływowej producentki muzycznej Drew Dixon, która publicznie oskarżyła potentata hip-hopowego Russella Simmonsa o napaść seksualną.Serialowe nowości miesiąca w HBO:(od 5 września w HBO3) - serial DC o superbohaterach tym razem w nastoletnim wydaniu(od 11 września w HBO3) - czwarty i ostatni sezon opowieści o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach(od 1q września w HBO3) - parodia przedstawiająca historie z życia prezydenta USA Donalda Trumpa, jego radosnej gromadki doradców i członków rodziny(od 15 września w HBO) - składający się z dwóch części - "Lato" i "Zima" - miniserial HBO, który podąża za dwójką granych przez Jude Law oraz Naomie Harris bohaterów(od 15 września w HBI) - ośmioodcinkowa opowieść HBO o dorastaniu dwójki amerykańskich dzieciaków w bazie wojskowej USA we Włoszech. Za kamerą nominowany do Oscara Luca Guadagnino(od 16 września w HBO3) - serial kryminalny, którego bohaterem jest próbujący uciec od przestępczej przeszłości szef arabskiego klanu w Berlinie(od 27 września w HBO) - historia opowiedzianą z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA. Ekranizacja powieści Fernando AramburuWe wrześniu 2020 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Zadzwoń do mamy" (2 września), "Aszura" (4 września), "Czy mi kiedyś wybaczysz?" (13 września), "Moje myśli są ciche" (19 września), "Co przyniesie jutro" (20 września), "Nevia" (21 września), "Przyjaciel" (25 września), "Domek w górach" (27 września), "Dodatkowo od 19 września Cinemax rozpocznie emisję serialu "Paragraf 22". Jest to serialowa ekranizacja głośnej powieści Josepha Hellera w reżyserii George'a Clooneya.Z koleipokaże takie premiery jak: "Żegnaj, mój synu" (5 września), "Uwaga: Dzieci" (6 września), "Lola" (12 września), "Detektyw Areta" (13 września), "FOMO: Udostępniasz i rządzisz (19 września), "Inicjały SG" (20 września), "Alice" (26 września) oraz "Sun" (27 września).Dodatkowo od 24 września emisja produkcji "Nasi chłopcy" - oparty na faktach, dziesięcioodcinkowy serial obyczajowy HBO przedstawiający wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu konfliktu w Strefie Gazy.