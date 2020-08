Polsat Seriale HD w UPC Polska. Już 150 kanałów HD w ofercie

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska poszerza ofertę telewizji cyfrowej o kolejny kanał nadawany w wysokiej rozdzielczości.

• Łącznie w ofercie znajduje się 150 kanałów HD

W ofercie telewizji cyfrowej UPC Polska dostępny jest już, który w ofercie operatora zastąpił wersję SD. Kanał znajduje się na pozycji numer 212 w dekoderach Horizon oraz 498 w dekoderach Mediabox. Stacja dostępna w pakiecie Max.Obecnie oferta telewizji cyfrowej UPC Polska liczy łącznie już 150 kanałów HD (plus cztery serwisy dodatkowe Polsat Sport Premium PPV).Polsat Seriale to kanał, w którym można obejrzeć znane i cieszące się powodzeniem polskie seriale. W ofercie dla widzów dodatkowym atutem są pasma z polskimi filmami, w tym najpopularniejszymi komediami w historii naszego kina. Oferta to produkcie własne, jak i producentów zewnętrznych. Zarówno najlepsze seriale z biblioteki Grupy Polsat, jak i pozycje znane z ramówek innych telewizji m.in AXN, TVN oraz TVP.W ramówce kanału znajdują się zarówno ulubione seriale dla kobiet m.in. "Przyjaciółki", "Niania", "Szpilki na giewoncie" jak i kultowe już seriale kierowane do męskiej widowni m.in. "Świat według Kiepskich", "Miodowe lata" czy kolejne części "Czterech pancernych i psa". W wieczornym paśmie widzowie mogą obejrzeć seriale kryminalne m.in. "Znaki", Ultraviolet", "Fala zbrodni", "Ślad". W niedzielnym paśmie z kultowymi polskimi komediami, zobaczyć można wszystkie części takich hitów kinowych jak trylogia "Sami swoi", "Jak rozpętałem II wojnę światową", "Vabank", czy "Kogel-Mogel".