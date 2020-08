Ekstraklasa zostaje w Canal+ do końca sezonu 2022/23. Wybrane mecze także w TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• Ekstraklasą podpisała z telewizyjnymi nadawcami porozumienie dotyczące relacjonowania rozgrywek piłkarskiej PKO Bank Polski Ekstraklasy do końca sezonu 2022/23

• Wszystkie mecze na żywo w Canal+

• Jeden mecz każdej kolejki w TVP

Ekstraklasa TV

W trakcie obowiązywania umowy, zaśw paśmie otwartym - równolegle z Canal+. Obie stacje, w ramach zakupionych pakietów będą także pokazywać powtórki meczów, jak i publikować skróty w programach informacyjnych i magazynach poświęconych lidze.- mówi Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy S.A.Canal+ w ramach zwiększonego zakresu praw cyfrowych będzie mógł również publikować skróty meczowe oraz magazyn internetowy na swoich oficjalnych stronach internetowych. Nadawca ten rozszerzył także swoje prawa do publikacji najważniejszych sytuacji meczowych w ramach tzw. "digital near live clips", czyli materiałów wideo z kluczowymi akcjami meczowymi, które udostępniane są bezpośrednio po ich wystąpieniu jeszcze w trakcie spotkań. Canal+ będzie je mógł umieszczać nie tylko w swojej aplikacji mobilnej, ale również we własnych mediach społecznościowych.- mówi Edyta Sadowska, prezes zarządu CANAL+.- zapewnia Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji sportowej CANAL+.W ramach nowej umowy TVP z Ekstraklasą wszystkie mecze będą transmitowane na antenie TVP Sport (także na stronie i w aplikacji mobilnej), z jednoczesnym zachowaniem prawa do relacjonowania na żywo trzech wybranych spotkań w każdym sezonie na jednej z anten głównych. Tak jak dotychczas TVP będzie prezentować powtórki meczów, jak i pokazywać skróty w programach informacyjnych i magazynach poświęconych lidze.- powiedział Jacek Kurski, prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A- komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy S.A.