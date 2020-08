Opole 2020 w TVP: Premiery, debiuty, jubileusze, wspomnienia, plejada gwiazd

Łukasz Szewczyk

• 57 edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu na żywo w TVP

• Od 4 do 7 września 2020 roku: dziewięć koncertów, jubileusze, wspomnienia, plejada gwiazd - artyści młodego i starszego pokolenia

Tegoroczny 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rozpocznie się w piątek,(4 września) w TVP1 galą zapowiadającą program festiwalu "Opole na start", a zakończy się w poniedziałek (7 września 2020 roku) koncertem "Scena alternatywna" w TVP Kultura. Przed widzami największe muzyczne wydarzenie w kraju - dziewięć koncertów, jubileusze, wspomnienia, plejada gwiazd - artyści młodego i starszego pokolenia.Tegoroczny festiwal rozpocznie gala otwarcia(godz. 20.05) z udziałem wszystkich prowadzących koncerty. Prowadzący śpiewająco opowiedzą o festiwalu, prezentując artystów w repertuarze oddającym charakter poszczególnych koncertów. Na scenie m.in.:. Galę poświęcona zostanie zwyciężczyni pierwszego opolskiego festiwalu, niedawno zmarłej Ewie Demarczyk.Tuż po meczu Holandia - Polska w ramach Ligi Narodów koncert(godz. 22.40), który poprowadzą: Izabella Krzan, Rafał Brzozowski, Mateusz Szymkowiak. Będzie to podsumowanie tego, co wydarzyło się w polskiej muzyce w minionym roku. Na koncert złożą się polskie przeboje, które pojawiły się w stacjach radiowych i internecie między festiwalami. Wystąpią w nim zarówno młodzi wykonawcy, jak i ci bardziej doświadczeni, którzy w tym roku wydali wielki przebój:. Podczas koncertu Marek Sierocki przedstawi w "teleexpresowym" skrócie najpopularniejsze w internecie i serwisach streamingowych piosenki od ostatniego Opola. Poinformuje, który polski artysta ma najwięcej fanów w internecie, a który sprzedał najwięcej biletów na swoje koncerty.Pierwszy dzień zakończą(godz. 00.00). W tym roku na opolskiej scenie zadebiutują:- "Dotrę na szczyt",- "Nie dla czasu",- "Błysk",- "Dzieci kwiaty",- "Na niby",- "Aksamitnie",- "Burze" (laureat "Festiwalu Zaczarowanej Piosenki"),- "Cień nadziei" (zwyciężczyni "Szansy na sukces. Opole 2020"),z zespołem Lachersi - "Twoja szansa" (zwycięzca "Szansy na sukces. Opole 2020"),- "Stare wieżowce" (zwycięzca konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu). W roli prowadzących zadebiutują - Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Na scenie pojawi się także Tomasz Kammel.Tegoroczny koncert będzie wyjątkowy z uwagi na dwie istotne rocznice związane z Anną Jantar, której imieniem została nazwana nagroda główna w koncercie "Debiuty" (opolska "Karolinka") - 70. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci. Dlatego przewodniczącą jury została Natalia Kukulska. Podczas finału koncertu zostanie wykonany utwór "Radość najpiękniejszych lat", jako hołd złożony tej wspaniałej Artystce przez Debiutantów.Jak co roku widzowie będą mogli wybrać swojego zwycięzcę koncertu "Debiuty" w głosowaniu sms-owym, które tym razem potrwa aż do dnia następnego, kiedy nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników plebiscytu publiczności oraz wręczenie nagród.Drugi dzień rozpocznie koncert(godz. 20.05) przedstawiający najważniejsze muzyczne wydarzenia, które miały miejsce na deskach opolskiego amfiteatru. Podczas koncertu uwaga zwrócona będzie na twórców piosenek, autorów tekstów i kompozytorów, a także legendarnych wykonawców i prowadzących festiwali opolskich. Będą wśród nich artyści, którzy kojarzą się z festiwalem w Opolu:. Ponadto wystąpią m.in.:Podczas koncertu galowego 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu przedstawimy najważniejsze muzyczne wydarzenia, które miały miejsce na deskach opolskiego amfiteatru. Podczas koncertu zwrócimy szczególną uwagę na twórców piosenek, autorów tekstów i kompozytorów, a także legendarnych wykonawców i prowadzących festiwali opolskich. Będą wśród nich artyści, którzy kojarzą się z festiwalem w Opolu: Skaldowie, Bajm, Marcin Daniec, Edyta Geppert, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Pectus. Podczas koncertu przypomniane zostaną także najważniejsze wydarzenia w historii festiwalu, takie jak koncerty: "Zielono mi", "Nastroje, nas troje". Dzięki współczesnej technice pozwolimy jeszcze raz zaśpiewać swoje największe przeboje gwiazdom, które odeszły w duetach z współczesnymi wykonawcami. Zobaczymy m.in.:. Finał koncertu poświęcony będzie Annie Jantar i Jarosławowi Kukulskiemu. W specjalnie przygotowanym wspólnie z Natalią Kukulską programie, piosenki Anny Jantar wykonają wyjątkowi goście -. Dzięki archiwom Telewizji Polskiej wspominane będą największe wydarzenia i wpadki podczas opolskich festiwali, najbardziej zaskakujące kreacje i najdziwniejsze fryzury. Koncert poprowadzą Ida Nowakowska i Tomasz Kammel. Koncert poprowadzą Ida Nowakowska i Tomasz Kammel.Drugi dzień zakończy koncert piosenki literackiej(godz. 23.15)/. W tym roku poprowadzi go Przemysław Sadowski. W repertuarze oprócz tekstów, autorstwa: Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Mogielnickiego, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Wojciecha Młynarskiego, czy Marka Grechuty, pojawią się także piosenki współczesnych autorów, dla których słowo ma zasadnicze znaczenie i przekazuje fundamentalne treści o otaczającej rzeczywistości i emocjach m.in. Olgi Jackowskiej, czy Katarzyny Nosowskiej.Widowisko o nadziei, kryzysie, który można przetrwać, mając wiarę w lepsze jutro, o marzeniach i ich spełnianiu - będzie dla widzów wyjątkową ucztą dla ducha. Zaśpiewają w nim artyści doskonale znani widzom z filmów, seriali, musicali i spektakli teatralnych:Trzeci dzień Festiwalu otworzy recital Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza(godz. 20.50), który będzie uczczeniem 45 lat wspólnej drogi artystycznej. To para twórców, którzy zajmują szczególne miejsce w sercach opolskiej publiczności, związana z festiwalem przez cały okres wspólnej pracy i zawsze witana na deskach amfiteatru z ogromnym entuzjazmem i radością.Publiczność nie wyobraża sobie ich występu bez utworu "Jeszcze się tam żagiel bieli", czy "Być kobietą". Podczas recitalu usłyszymy również inne znakomite kompozycje Włodzimierza Korcza z tekstami Wojciecha Kejne, Tomasza Misiaka czy Wojciecha Młynarskiego.Koncert(godz. 20.50) to jeden z najstarszych koncertów Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który poprowadzi Tomasz Kammel. O główną nagrodę im. Karola Musioła rywalizować będzie dziesięciu artystów wyłonionych przez Radę Artystyczną Festiwalu. W opolskim amfiteatrze premierowe piosenki zaśpiewają:- "Gentleman",- "Samotny dryf",-"Przetrwamy",- "Koniec świata",- "Niech minie złość",- "Jestem taka sama",- "Plan awaryjny", Mateusz Ziółko - "S.O.S.",- "Facet został sam" oraz- "No sory". Podczas koncertu wystąpią także ubiegłoroczni laureaci -. Zaplanowano również specjalny, jubileuszowyKoncert, który zamyka 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2020, będzie artystycznym hołdem, złożonym przez artystów różnych pokoleń znakomitemu kompozytorowi, pianiście, liderowi grupy Budka Suflera - Romualdowi Lipce, który zmarł w lutym 2020 roku. Romuald Lipko był współzałożycielem, klawiszowcem i przede wszystkim głównym kompozytorem Budki Suflera. Skomponował największe hity Budki Suflera m.in.: "Sen o dolinie", "Cień wielkiej góry", "Jolka, Jolka pamiętasz", "Takie tango", czy "Bal wszystkich świętych". Piosenki te od 45 lat śpiewają kolejne pokolenia Polaków. Romuald Lipko jest autorem przebojów również innych, wspaniałych artystów.W koncercie(godz. 22.30), poświęconym pamięci tego wybitnego twórcy, przypomnimy jego największe hity w wykonaniu wybitnych wokalistów polskiej sceny muzycznej, reprezentantów trzech pokoleń. Wystąpią zarówno przyjaciele Romualda Lipki, z którymi pracował i dla których tworzył m.in.:ale także artyści młodego pokolenia, którzy na przebojach kompozytora się wychowali. W koncercie znajdą się także wspomnienia i anegdoty z życia Romualda Lipki, które snuć będą jego bliscy. W koncercie wystąpią:(godz. 20.00) po raz czwarty będzie miała swoją odsłonę na deskach opolskiego amfiteatru podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Do udziału w tym koncercie TVP Kultura zaprasza najciekawszych wykonawców muzyki alternatywnej minionego roku. W związku z 50-leciem istnienia zespołukoncert rozpocznie się recitalem legendarnej formacji, będącej prekursorem muzyki eksperymentalnej w Polsce. Na scenie najważniejsze utwory wykonają muzycy z pierwszego składu: Józef Skrzek, Anthimos Apostolis i Jerzy Piotrowski w towarzystwie uznanego węgierskiego perkusisty Gabora Nemetha. Podczas jubileuszowego koncertu pojawią się również specjalnie zaproszeni goście:.Historię Zespołu przypomną materiały archiwalne z koncertów i występów telewizyjnych.Druga część Koncertu "Książę Nocy" (godz. 21.25)będzie wspomnieniem i hołdem złożonym Markowi Nowakowskiemu, jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej prozy powojennej. Przesłanie płynące z twórczości pisarza będzie stanowić osnowę narracji koncertu, a wspominać go będzie córka - Ida Nowakowska-Herndon. Na deskach Sceny Alternatywnej w Opolu wystąpią: Pablopavo i Ludziki (czyli Paweł Sołtys - muzyk, autor tekstów i prozaik, laureat nagrody im. Marka Nowakowskiego w 2018 roku), Eldo, Grubson, Mery Spolsky, Luxtorpeda, Noże oraz gość specjalny - zespół Armia obchodzący 35-lecie istnienia. Prowadzący Marek Horodniczy i Katarzyna Nowicka "Novika" będą dla widzów przewodnikami po alternatywnej scenie polskiej muzyki.