Facebook startuje z podcastem po polsku. "Rozmowy Facebooka"

Łukasz Szewczyk

• Facebook zaprezentował pierwsze odcinki nowego podcastu.

• Seria zatytułowana "Rozmowy Facebooka" będzie poświęcona trendom społecznym i biznesowym oraz technologii.

- mówi Agnieszka Kosik, Head of Poland at Facebook.Podcast został podzielony na trzy cykle tematyczne. W serii "Trendy" dyskusje z badaczami i ekspertami będą dotyczyć szerokiej perspektywy nowych zjawisk społecznych i technologicznych, które wpływają na biznes. W "Markach" autorzy podcastu i ich goście będą rozmawiać o tym jak firmy opowiadają swoje historie - przeanalizują najciekawsze kampanie i zastanowią się jak zmienia się podejście do marketingu. Cykl "Narzędzia" skupi się na technologiach Facebooka. Pracownicy firmy opowiedzą o najnowszych dostępnych rozwiązaniach, kierunkach w jakich idą media społecznościowe, o tym jak kreatywnie wykorzystywać platformy technologiczne oraz jakich zasad należy przestrzegać, aby korzystać z nich w bezpieczny sposób.Premierowo zaprezentowane zostały cztery odcinki - odcinek wprowadzający z udziałem Agnieszki Kosik oraz pierwsze odcinki każdego z trzech cykli. Kolejne będą publikowane naprzemiennie w tygodniowych odstępach.Podcast poprowadzą Karol Stryja, jeden z czołowych promotorów podcastów i rewolucji głosowej w Polsce, oraz Edyta Kowal, ekspertka w zakresie marketingu i doradztwa strategicznego dla firm.Gośćmi podcastu poza ekspertami Facebooka będą również czołowi polscy decydenci biznesowi, naukowcy oraz liderzy opinii. W premierowych odcinkach udział wzięli m.in. polska badaczka sztucznej inteligencji Aleksandra Przegalińska, dyrektor generalny UN Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski oraz szef marketingu OLX.pl Marcin Sienkowski."Rozmowy Facebooka" są dostępne na stronie internetowej oraz wszystkich głównych platformach z podcastami, w tym Spotify, Apple Podcasts i innych.