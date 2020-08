Odkrywcza jesień z Discovery Science

Łukasz Szewczyk

• Kanał Discovery Science jesienią 2020 roku nie przestaje odkrywać i zaskakiwać

Już we wrześniu stacja pokaże. To spektakularna seria inżynieryjna, której twórcy odkrywają tajemnice największych na świecie konstrukcji i maszyn. Jakie sekrety kryje najdłuższy tunel kolejowy na świecie? Co sprawia, że wieżowiec Burdż Chalifa wytrzymuje niespodziewane zmiany pogody i niebezpieczne zjawiska klimatyczne? Kto stoi za najbardziej odważnymi projektami XXI wieku? Na te i inne pytania odpowiedzi poszuka ulubieniec widzów, wielokrotnie nagradzany brytyjski prezenter Richard Hammond.We wrześniu na Discovery Science zobaczymy też. Darrell Miklos, poszukiwacz skarbów z zawodu i zamiłowania, podąża za tropem zatopionych bogactw. Uzbrojony w mapę stworzoną przez astronautę NASA Gordona Coopera na podstawie zdjęć zrobionych z przestrzeni kosmicznej, wyrusza na podbój wód Bahamów. To na ich dnie, według legend, spoczywają warte miliony dolarów wraki statków. Przed laty nie dotarły do swoich portów, a każdy z nich miał przewozić niezliczone ilości srebra, złota i innych skarbów.Tej jesieni Discovery Science zaprasza także na. Amerykańscy kowboje są znani ze swojego stylu życia na całym świecie. Przez lata ich znakiem rozpoznawczym była hodowla bydła. Część z nich jednak porzuca dotychczasowe zajęcie na rzecz nowego pomysłu na biznes - polowania na kości dinozaurów! Czy bohaterowie nowej serii dorobią się na swoim fachu fortuny?Kolejną propozycją stacji jest, w którym Tory Belleci - znany widzom z "Pogromców mitów" - oraz Tommy Passemante badają najbardziej nietypowe sposoby na wysadzanie i spalanie. Gospodarze programu opowiedzą o naukowej stronie eksplozji, detonacji i fal uderzeniowych.W pierwszej połowie października stacja rozpocznie, czyli specjalny tydzień poświęcony niemal wyłącznie programom o ciałach niebieskich i dalekich galaktykach. Idąc za ciosem - w grudniu - na widzów czeka maraton z tytułami z przybyszami z innych planet w tle.