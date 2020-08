Jazda bez trzymanki jesienią na antenie DTX

Łukasz Szewczyk

• DTX jesienią 2020 roku nie zwalnia tempa

Skok adrenaliny wywoła nowa seria, ukazująca podziemny światek nielegalnych rywalizacji. Kamery programu zajrzą m.in. za kulisy najbardziej niebezpiecznego, przyciągającego tysiące uzależnionych od adrenaliny fanów wydarzenia w Ameryce - "Race Night In America". Ujęcia z tego zlotu po raz pierwszy ujrzą światło dzienne.Już we wrześniu na antenie DTX nowy sezon. Znani widzom: Mike, Thorsten i Marc przemierzają tysiące kilometrów za kierownicą swoich ciężarówek, chcąc dostarczyć ładunek na czas. Dziewiąta seria programu to także kolejni bohaterowie, nieodkryte, przepiękne trasy Europy i Ameryki oraz jeszcze bardziej "odjechane" ciężarówki.To nie koniec dreszczyku emocji. "Parszywa siódemka" powraca, a wraz z nią nowa dawka. Nadchodząca seria to jeszcze bardziej ekstremalne, wyczerpujące wyścigi megatrucków. Po ostatnim sezonie ekipa spędziła setki godzin na budowaniu, ulepszaniu i testowaniu swoich ciężarówek do granic możliwości. Co więcej, rywalizacja toczyć się będzie na jeszcze bardziej wymagającym torze. Kierowców czekają większe skocznie, wyższa możliwa prędkość i dużo, dużo więcej błota! Będzie głośno, szybko i brutalnie!