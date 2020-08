Animal Planet jesienią bliżej zwierząt

Łukasz Szewczyk

• Animal Planet jesienią zabierze widzów jeszcze bliżej zwierząt i osób, dla których los zagrożonych gatunków jest najważniejszy

Już we wrześniu startuje nowy, czwarty sezon. Seria ukazuje kulisy funkcjonowania znanej instytucji oraz zaangażowanie i oddanie jej personelu, który codziennie mierzy się z nowymi, często niespodziewanymi, wyzwaniami. W tym sezonie do grona mieszkańców zoo dołączy urocza para młodych pand. Widzowie będą też świadkami wylęgania się żółwi wężoszyjnych z wyspy Roti - to niezwykle rzadkie wydarzenie, gdyż gatunek ten jest niemal na wymarciu. Natomiast pupil ośrodka - mrówkojad Velcro - dostanie od swoich opiekunów niezwykłą niespodziankę.Animal Planet zaprasza także na drugi sezon serii, przybliżającej działalność największego akwarium publicznego na terenie USA - Georgia Aquarium w Atlancie. Ośrodek jest domem dla wielu niezwykłych gatunków ryb, ssaków morskich i ptaków wodnych. W tym sezonie poznamy kolejne historie prosto z głębin. Jedna z nich będzie dotyczyć podstępnej, węgorzokształtnej mureny. Ten wrogi okaz ukradkiem przemieszcza się z jednego siedliska do drugiego. Inna historia opowie o gigantycznym żółwiu morskim o imieniu Tank, który będzie musiał nauczyć się zdrowszych nawyków żywieniowych. A dwie małe płaszczki - Bekon i Pomidor - trafią do nowego domu, na ogromną wystawę Ocean Voyager. Jak się tam odnajdą?Tej jesieni widzowie poznają też Dana McKernana, który rzucił karierę - wraz z sześciocyfrową pensją - w Austin w Teksasie, aby przejąć 140-letnią rodzinną farmę w Michigan i przekształcić ją w urocze sanktuarium