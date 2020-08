Mroczna jesień z Discovery ID

Łukasz Szewczyk

• Każdego sezonu stacja ID zabiera widzów do świata zbrodni popełnianych z zimną krwią, ukazując motywy działań przestępców oraz tajniki skomplikowanych dochodzeń policyjnych.

Od niedzieli 27 września ID zaprosi na cotygodniowy cykl programów o seryjnych mordercach. W pierwszy weekend widzowie poznają portret Jeffrey'a Dahmera. Dzięki dostępowi do tysięcy godzin wywiadów policyjnych, zapisków FBI oraz zeznań rodziny, przyjaciół, a także osób, które przeżyły jego atak, stacja ujawni wstrząsającą opowieść o tym, jak nieśmiały nastolatek stał się seryjnym mordercą i kanibalem. W kolejnych tygodniach odkryjemy m.in. losy Gary'ego Ridgway'a - znanego jako "morderca znad zielonej rzeki", piekarza z Alaski Roberta Hansena, a także zaginionych chłopców z Pensylwanii.Tej jesieni stacja wyemituje także dokument o Brittany Murphy, wschodzącej gwieździe Hollywood, której niespodziewana śmierć w wieku 32 lat wstrząsnęła światem w 2009 roku. Pierwsze podejrzenia padły na anoreksję, narkotyki lub uzależnienie od sławy. Sekcja zwłok wykazała, że aktorka zmarła z przyczyn naturalnych. Kilka miesięcy później, kiedy w tajemniczych okolicznościach zginął też mąż Brittany, Simon, wszyscy zaczęli doszukiwać się drugiego dna w sprawie. Czy rzeczywiście ono istniało? Odpowiedzi na to pytanie udzieli produkcjaID pokaże również program. To seria przybliżająca kulisy przerażających zbrodni, które wstrząsnęły lokalnymi społecznościami i obudziły w ludziach pierwotne instynkty - chęć zemsty! Jedną z takich była na pewno sprawa snajpera, który zastrzelił na alaskańskiej autostradzie chłopaka. Kiedy najbliższa rodzina opłakiwała śmierć syna, ich sąsiedzi postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Chcąc wyrównać rachunki, wyruszyli na samowolne polowanie na jego zabójcę.