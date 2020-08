Zabawne historie wypełnią wrześniowy cykl "Wielkie Kino" na TNT

Łukasz Szewczyk

• "Wielkie Kino" we wrześniu na antenie telewizji TNT to przede wszystkim kultowe produkcje, które zdecydowanie zasługujące na miano "wielkich", dotyczą ważnych tematów i zapisały się na trwałe w popkulturze lub wywołują silne emocje.

L.T. Bonham (Tommy Lee Jones), jeden z dwóch głównych bohaterów(2 września), był instruktorem sił specjalnych, który przez lata wykonywania swojego zawodu uczył kursantów, jak skutecznie się bronić i... zabijać. Drugą, ważną postacią w filmie jest Aaron Hallam (Benicio del Toro), były uczeń Bonhama, który dotknięty ogromną traumą wraca z misji wojennej w Kosowie. Wszystkie przerażające wydarzenia, jakich doświadczył, sprawiają, że żołnierz zamienia się w seryjnego, groźnego mordercę. Zdaje się, że jedynie jego nauczyciel z przeszłości zdoła go powstrzymać. Rozpoczyna się przerażający pościg oraz pojedynek dwóch, zdolnych komandosów. Ten film to historia starcia sił mistrza i ucznia oraz prawdziwa przyjemność dla amatorów mocnego kina akcji.(9 września) stał się klasyką amerykańskiego komediowego kina. Produkcja w zabawny sposób przekracza tematy tabu i śmiało opowiada o tym, jak licealiści wchodzą w świat seksu. Jim (Jason Biggs) wraz ze swoimi kumplami ma do zrealizowania jeden, niezwykle ważny cel. Zbliża się maturalny bal, ale jeszcze przed nim wszyscy przyjaciele chcą mieć za sobą swój "pierwszy raz". Inicjacja seksualna okazuje się jednak trudniejsza, niż przypuszczał. Jak skończy się to szkolne zamieszanie?Jednym z bohaterów(16 września) jest pisarz Rick Rogers (Damien Garvey), który wydaje książkę opisującą historię tajemniczej dziewczyny. Po premierze publikacji autor zostaje poddany torturom w celu ujawnienia źródła swoich inspiracji. Na ratunek bohaterowi rusza agent specjalny - Lin Dong. Tymczasem pewna kobieta imieniem Nancy Nancy (Na-Na OuYang) regularnie ma koszmary o przerażającym laboratorium. Ta bohaterka nie zna swojej prawdziwej tożsamości i jest mocno zaangażowana w sprawę autora kontrowersyjnej książki... Czy tajemnicza zagadka wciągającej powieści zostanie rozwiązana?(23 września) to wielowątkowa opowieść splatająca ze sobą losy wielu fascynujących bohaterów. Wśród gwiazdorskiej obsady znajdziemy m.in. Brada Pitta, Cate Blanchett czy Elle Fanning. Co łączy wszystkie cztery historie opowiedziane w filmie? Osią każdej z nich są problemy bohaterów z rozmową, otwartością i wyrażaniem swoich potrzeb. Rodzina z Maroka, małżeństwo podróżników, pochodząca z Meksyku opiekunka oraz niesłysząca młoda dziewczyna - ta mieszanka osobowości z pewnością zagwarantuje widzom wiele intensywnych wrażeń.Akcja(30 września) rozgrywa się w 1942 roku, kiedy to armia radziecka planuje kontratak na niemieckie wojska stacjonujące na brzegu Wołgi. Jednak tylko niewielkiej grupie żołnierzy udaje się przedostać przez rzekę. Są zmuszeni schronić się w jednym ze zniszczonych domów. Drużyna otrzymuje rozkaz bronienia za wszelką cenę swojego nowego przyczółku. Okazuje się też, że w ruinach mieszka pewna młoda dziewczyna - Katia. Żołnierze stopniowo zaprzyjaźniają się z nią i tworzą silną rodzinną relację. Tymczasem niemiecki oficer otrzymuje rozkaz zdobycia tej niewielkiej bazy. Rozpoczyna się przerażająca, bezlitosna bitwa, która jest jednocześnie tłem dla wielkich uczuć.