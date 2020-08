Jesień w TLC z najmniejszą kobietą świata

Łukasz Szewczyk

• Jesienne premiery TLC Polska

Jesienną propozycją telewizji TLC jest seria(od 12 września). Jyoti ma jednak supermoc - niewiarygodnie silną osobowość, która pomaga jej pokonywać przeszkody stojące na drodze do spełnienia marzeń. Jest teraz aktorką telewizyjną z wieloma sukcesami na koncie. Większość czasu spędza w Pittsburghu w Pensylwanii. W tym inspirującym dokumencie będziemy towarzyszyć jej podczas podróży po świecie. Zobaczymy, jak realizuje swoje ambicje zawodowe i cieszy się pełnią życia.Stacja pokaże także(od 2 września), czyli najciekawsze przypadki medyczne, które trafiły w ręce dr Sandry Lee w tym sezonie: duże i małe, uciążliwe oraz wstydliwe guzy, narośle i zgrubienia. Poznamy Matta, który zmaga się z wrzodami pojawiającymi się na całym jego ciele. Dowiemy się, jak radzi sobie Jennifer ze zgrubieniem w kształcie rogu na czole i Taylor z guzem na plecach.Uwielbiane przez widzów siostry bliźniaczki, Darcey i Stacey Silva, rozpoczynają nowy, ekscytujący rozdział w swoim życiu, który widzowie TLC będą mogli śledzić w serii(od 13 września). Darcey, która w popularnym serialu "Wiza na miłość", doświadczyła karuzeli emocji, uczy się, jak pokochać siebie od nowa i szanować własne uczucia. Tymczasem Stacey i jej albański narzeczony, Florian, wkraczają w nowy etap narzeczeństwa - mężczyzna wreszcie dostaje wizę i przyjeżdża do USA. Darcey ma jednak pewne wątpliwości co do zaangażowania partnera siostry. W Internecie pojawiły się zdjęcia mężczyzny z inną kobietą... W tym sezonie poznamy także pozostałych członków rodziny Silva: tatę Mike'a i mamę Nancy oraz nastoletnie córki Darcey, Aniko i Aspen. Będą łzy i śmiech.