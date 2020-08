Polscy hotelarze, koszmarne hotele i dziwaczny świat jesienią w Travel Channel

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2020 roku Travel Channel zabierze widzów w wyjątkową podróż po całym świecie oraz pokaże fascynujące historie niezwykłych ludzi, miejsc oraz kultur

W nowym programiewidzowie Travel Channel wyruszą w świat, aby przyjrzeć się życiu i działalności Polaków, którzy postanowili poza granicami naszego kraju prowadzić własne hotele i pensjonaty. Jak "od kuchni" wygląda ich biznes? Kamery stacji będą towarzyszyć im w ich codziennych zadaniach, od załatwiania różnych formalności, po zakupy i zarządzanie pracownikami. Poznamy ich historie oraz dowiemy się, co ich skłoniło, by swoje życie rozpocząć właśnie tam, z dala od rodzinnego domu.Jesienną ofertę Travel Channel wzbogacą również zagraniczne programy.stanowi dokument przedstawiający losy plastiku od chwili jego powstania. To sztuczne tworzywo przyczynia się do degradacji środowiska, dlatego twórcy serii wskazują na potencjalne rozwiązania tego problemu, jakie mogą zastosować zwykli ludzie, przedsiębiorstwa oraz państwa. "Krótka historia plastiku" wyjaśnia, w jaki sposób dotarliśmy do naszego obecnego, globalnego kryzysu związanego z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi.Z kolei w nowym programiehotelowy ekspert wyruszy w podróż po Hiszpanii, żeby pomóc wrócić do gry podupadającym i źle zarządzanym hotelom. Obnaży słabości personelu, zajrzy w każdy brudny kąt i wytknie właścicielom ich błędy. Przyświecać mu będzie jeden cel - przeprowadzić rewolucję i zachęcić podróżnych do wybrania właśnie tego miejsca na nocleg. Widzowie przekonają się, jak drobne zmiany wnętrza potrafią zdziałać cuda, a nieokiełznany personel zmienia się w wyszkoloną, profesjonalną załogę.W seriiprowadzący Andrew Zimmern, znany widzom stacji z kultowych już "Dziwacznych potraw", nie tylko odkryje przed widzami wyjątkowe smaki egzotycznych kuchni, ale posunie się o krok dalej. Tym razem zmierzy się ze swoimi słabościami i pokona bariery, a wszystko po to, by jeszcze bardziej zgłębić kulturę kraju, który odwiedza. Prowadzący weźmie udział w najbardziej niezwykłych i niepowtarzalnych tradycjach w różnych zakątkach świata