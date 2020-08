Łukasz Szewczyk

• Polska seria "Intymne metamorfozy" jesienną nowością Discovery Life

• Na antenie stacji także premierowe odcinki programów "Klinika bez tajemnic", "Włącz zdrowie" czy "Raport life"

Spowodowane trudnym porodem, tragicznym wypadkiem czy cechą wrodzoną obniżają samoocenę, hamują współżycie, a nawet zagrażają zdrowiu. W nowym programie Discovery Lifespecjaliści przybliżą jedną z najmłodszych dziedzin medycyny estetycznej, która zmieniła życie kobiet na całym świecie - waginoplastykę. Bohaterki tej serii przerywają tabu, by stać się głosem kobiet cierpiących po cichu. W programie pokazane zostaną historie pięciu pacjentek, zmagających się z kilkoma różnymi dolegliwościami stref kobiecych - od wrodzonych defektów estetycznych, przez blizny po cesarskim cięciu, po zagrażające zdrowiu problemy natury anatomicznej. Ich leczeniem zajmie się dr n. med. Piotr Kolczewski. Opowie widzom, jakie przypadłości kwalifikują się do zabiegu, jak należy się do nich przygotować, jak wygląda ich przebieg i ile trwa rekonwalescencja.Wraca. W najnowszej serii eksperci jednej z najbardziej prestiżowych prywatnych placówek medycznych w Polsce ponownie odmienią los pacjentów i w przystępny sposób pokażą, jak zaskakująco wiele oferuje dziś współczesna medycyna. Poznamy szczegóły zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej i klinicznej, chirurgii plastycznej, ginekologii estetycznej, laryngologii, fizjoterapii czy kosmetologii. Kamery ponownie zajrzą do lekarskich gabinetów, gdzie wśród pacjentów na wizytę oczekują też osoby znane z pierwszych stron gazet.powraca na antenę Discovery Life z nowymi odcinkami. W tym sezonie dowiemy się m.in. o leczniczym kąsaniu przez pijawki, które od setek lat pomagają w walce z różnymi dolegliwościami. Zobaczymy, jak dzięki tym małym stworzeniom można leczyć nadciśnienie, choroby płuc i wątroby, obrzęki powypadkowe, kontuzje sportowe, a nawet zaburzenia miesiączkowe i problemy z niepłodnością.Z koleito program o zdrowiu, w którym Internet i telewizja przenikają się, by trafić do widzów poszukujących wiedzy w sieci! Podczas rozmowy online na żywo dziennikarka i pasjonatka zdrowego trybu życia - Agata Młynarska - rozmawia na najczęściej wyszukiwane w Internecie tematy medyczne z lekarzami, dietetykami, naukowcami oraz pacjentami. Dyskusję ekspertów uzupełniają ciekawe materiały filmowe.