Słodko, prosto i tłusto. Smaczna jesień Food Network

• Kulinarna telewizja Food Network na jesień przygotowała kilka

Jesienią w Food Network turniej(od 5 października). Sześciu utalentowanych, ambitnych adeptów cukiernictwa przybywa na specjalny obóz kempingowy, by stanąć do walki w dyscyplinach pieczenia oraz dekorowania tortów, deserów, ciast i ciasteczek. Nad wszystkim czuwać będą: Martha, dyrektor obozu, Jesse, prowadzący zawody oraz jurorzy - Carla i Dan. Co tydzień najlepszy z uczestników otrzyma możliwość udziału w indywidualnych warsztatach cukierniczych z Marthą, które gospodyni przeprowadzi we własnej kuchni, a najbardziej utalentowany cukiernik zdobędzie czek o wartości 25 tysięcy dolarów.Kolejna propozycja to(od 23 września). Projektant o chińskich korzeniach poda przepisy na proste wersje azjatyckich klasyków kulinarnych. Jak twierdzi sam prowadzący, od małego wyrastał na daniach "z woka", a w tym programie udowodni, że nawet te na pozór skomplikowane w przygotowaniu potrawy kuchni chińskiej, wietnamskiej czy malezyjskiej można przygotować w swoim domu. Na patelnię wrzuci m.in. oryginalne pierożki, klasyczne curry i ulubione dania z ulicznych straganów Azji. W każdym odcinku widzowie poznają trzy przepisy na klasyczne azjatyckie dania, praktyczne porady i ciekawostki kulinarne oraz wiele prywatnych historii z rodzinnej kuchni Goka.Jesień w Food Network zapowiada się(od 25 września). Wytatuowany szef kuchni Rubio zabierze widzów w kulinarną podróż do słynących ze swoich lokalnych rarytasów miast i miasteczek Włoch, by przetestować te najpyszniejsze... i niekoniecznie dietetyczne. W tym programie rozpuszczony ser, gęsta śmietana i masło popłyną strumieniami. Rubio w swojej mobilnej kuchni gotować będzie na ulicy. W każdym odcinku zapuści się w wąskie uliczki i na gwarne targowiska, odwiedzając włoskie lokale serwujące najsmaczniejsze potrawy i wyzywając na pojedynek tamtejszych szefów kuchni. Werdykt wyda jury składające się z miejscowych smakoszy.Guy Fieri, znany restaurator i prezenter telewizyjny, zaprosi 16 najlepszych amerykańskich szefów kuchni do wzięcia udziału w walce o tytuł króla kucharzy. W showśmiałkowie mierzyć się będą nie tylko z prawdziwymi "wyjadaczami" tej branży, ale też presją czasu i własnego talentu. Zwycięstwo wymaga wyjścia daleko poza granice własnych umiejętności. Sędziowie są bezlitośni i nic nie umknie ich uwadze - ocenie podlega każdy element przygotowania dania. I jeszcze jedno - zawodnicy dowiedzą się co będą musieli ugotować dopiero, gdy Guy zakręci kołem fortuny.