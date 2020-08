Pomysłowe projekty, nieoczywiste miejsca, remonty i dom w 100 dni - jesień na antenie HGTV

Łukasz Szewczyk

• Pomysłowa jesień z HGTV

Iwona Durka - prowadząca "Pomysłowe projekty" w HGTV / Fot. HGTV

W nowym programiewidzowie HGTV poznają Iwonę Durkę. Architektka i projektantka wnętrz dołącza do grona prowadzących stacji HGTV. Prawie pięć lat temu postanowiła całkowicie zmienić swoje życie i zająć się tym, co ją najbardziej interesuje, czyli aranżacją wnętrz. Jeszcze niedawno pracowała jako lektor języka angielskiego i prowadziła szkołę językową, by w końcu zdecydować się na studia architektoniczne. Teraz z pasją odmienia mieszkania i domy, nadając im niepowtarzalny charakter. W premierowej serii pomoże bohaterom, którzy znaleźli się we "wnętrzarskich" tarapatach i nie mają żadnego pomysłu na to, jak urządzić konkretne pomieszczenie. Po rozmowach z właścicielami przedstawi im dwie propozycje metamorfozy. Prowadząca, działając w duchu zero waste, pokaże jak dać nowe życie meblom i przedmiotom, których czasy świetności już dawno minęły.Mikrodomy z prefabrykatów, przyczepy, domki holenderskie, barki, siedliska z kontenerów - jesienią Katarzyna Jaroszyńska odwiedzi zwykłych Polaków w niezwykłych wnętrzach. W nowej seriiwidzowie HGTV zobaczą historie mieszkań przez pryzmat ich właścicieli lub architektów. Wspólnie prześledzimy etapy budowy tych przestrzeni i poznamy wszystkie nietypowe rozwiązania wnętrzarskie.W jesiennej ramówce pojawią się nowości zagraniczne. Tarek El Moussa, znany widzom HGTV z programu "Zarobić na remoncie" poprowadzi nowy cykl. Tarek zdradzi krok po kroku, gdzie warto ulokować fundusze, jak odpowiednio wyremontować posiadłość oraz co zrobić, by sprzedać ją i przy tym dobrze na tym zarobić. W każdym odcinku poznamy ludzi, którzy podjęli ryzyko inwestycji, wydając nieraz ostatni grosz.W Programiecztery architektki i projektantki wnętrz z HGTV staną do zaciętej walki w branżowym konkursie. Leanne Ford, Jasmine Roth, Mina Starsiak Hawk i Alison Victoria mają po cztery tygodnie i 175 tys. dolarów na przekształcenie czterech świeżo zbudowanych, pustych domów w tej samej dzielnicy w architektoniczne perełki na sprzedaż. Panie muszą być szybkie, kreatywne i zdeterminowane, by wygryźć pozostałe rywalki.W każdym odcinku nowego programupoznamy jedną rodzinę, stojącą przed niecierpiącą zwłoki decyzją kupna nowego domu. Z pomocą doświadczonych agentów nieruchomości wybiorą jedną spośród kilku proponowanych inwestycji ich marzeń. Ogród z placem zabaw, dostęp do zatoki, mahoniowe meble w łazience - oczekiwaniom niełatwo sprostać, a do przeprowadzki zostało niewiele czasu.W jesiennej ramówce także. Brian i Mika Kleinschmidt to wyjątkowe małżeństwo z Tampy na Florydzie. Ona jest pośrednikiem w handlu nieruchomościami, on deweloperem. Razem pomagają klientom zarówno zaprojektować, jak i zbudować idealne cztery kąty.