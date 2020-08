Jesień w Eurosport. Puchar Niemiec, tenis, kolarstwo, skoki narciarskie

Łukasz Szewczyk

• Na jesień i zimę kanały Eurosportu zapowiadają tysiące godzin transmisji, możliwość oglądania w akcji wielkich gwiazd i imprezy, które przyciągają miliony widzów.

- podkreśla Dorota Żurkowska-Bytner, Członek Zarządu TVN Discovery Polska i Dyrektor Eurosportu w Polsce.W najbliższych tygodniach na antenach Eurosportu widzowie zobaczą największe sławy kolarstwa, tenisa, snookera i wielu innych dyscyplin. Dodatkowo, wydarzenia sportowe będą skumulowane w czasie. Dla przykładudzielić będzie zaledwie tydzień! US Open, tradycyjnie ostatni w roku turniej Wielkiego Szlema, tym razem będzie dopiero drugim. Najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści świata będą rywalizować na Flushing Meadows od 31 sierpnia do 13 września, a już 21 września rozpocznie się Roland-Garros.Niesamowicie zapowiada się także kalendarz kolarski. Już 29 sierpnia rozpocznie się, który potrwa do 20 września. Drugim wielkim tourem w sezonie ma być(3 - 25 października), a ostatnim(20 października - 8 listopada). Eurosport pokaże na żywo wszystkie najważniejsze wyścigi kolarskie, w których zobaczymy m.in. Rafała Majkę i Michała Kwiatkowskiego. Za mikrofonami usiądą lubiani przez widzów komentatorzy: Tomasz Jaroński, Dariusz Baranowski i Adam Probosz.Gdy swoje ostatnie mecze będą rozgrywać tenisiści, a kolarze pędzić do mety Vuelty, Eurosport wkroczy już w kolejny sezon zimowy. Zobaczymy w nim kwalifikacje i konkursy, przełożone na grudzień, każdy skok w, zmagania biathlonistek i biathlonistów, a takżeJak zawsze skoki narciarskie komentować będzie duet Marek Rudziński - Igor Błachut. Przy transmisjach biathlonowych widzowie Eurosportu będą mogli usłyszeć Tomasza Jarońskiego i Tomasza Sikorę - wicemistrza olimpijskiego z Turynu i mistrza świata z Anterselwy.- podsumowuje Dorota Żurkowska-Bytner.Igrzyska w Tokio rozpoczną się 23 lipca 2021 roku, a Eurosport i grupa Discovery pokażą na żywo każdą sekundę startów wszystkich sportowców milionom fanów w całej Europie. Przez 24 godziny na dobę Eurosport będzie oferował widzom pełny dostęp do wszystkiego, co wydarzy się w Tokio. W sumie stacja pokaże aż 3500 godzin rywalizacji - dostępnych na żywo i na żądanie na niemal każdym urządzeniu.