Bracia Zawierucha w kuchni, programy autorskie i hity filmowe jesienią w TVN Fabuła

Łukasz Szewczyk

• Programy o tematyce filmowej, gorące nowinki z planów zdjęciowych oraz największe hity kinowe to oferta TVN Fabuła na jesień 2020

• W filmowej kuchni spotkają się bracia Zawierucha w programie "Zawieruchy przepis na kino"

Jesienią na antenie TVN Fabuła zadebiutuje nowy duet. We wspólnym programie po raz pierwszy pojawią się bracia Zawierucha. W swoim kulinarno-filmowym programieopowiedzą o tym, na czym znają się najlepiej. Rafał Zawierucha, aktor filmowy i teatralny, znany m.in. z roli w filmie Quentina Tarantino i Grzegorz Zawierucha, zwycięzca 8. edycji "Masterchefa", będą rozmawiać o filmach oglądanych na antenie TVN Fabuła i TVN7 oraz przygotowywać potrawy związane z tymi produkcjami. Wszystko to będzie odbywać się w ciepłej, rodzinnej atmosferze.Widzowie TVN Fabułą będą mogli oglądać trzeci sezon autorskiego programu, w którym dziennikarka porozmawia z twórcami - mistrzami, którzy od lat znajdują się na szczycie i są znawcami w swojej dziedzinie. Będą to osobowości ze świata kultury i sztuki, a w programie padną pytania na tematy dotąd nieporuszane.Jesienią na antenie TVN Fabuła po krótkiej nieobecności powraca Kinga Burzyńska z programem, w którym ujawni studenckie początki tych, którzy dziś należą do czołówki aktorskiej kadry. Dowie się, z kim studiowali, czy rzeczywistość pokryła się z ich idealistycznymi wyobrażeniami o zawodzie artysty oraz które młodzieńcze przyjaźnie przetrwały próbę czasu i zachowały się do dziś. Prowadząca zajrzy również na akademickie korytarze, które były świadkami wzlotów i upadków ówczesnych adeptów sztuki aktorskiej, a także do kultowych miejsc, które odwiedzali jej goście. Nie zabraknie wzruszeń, zabawnych anegdot i przede wszystkim prawdziwych, niewyreżyserowanych historii i emocji.Andrzej Sołtysik w swoim autorskim programie, po raz kolejny zgłębi wstydliwe i kontrowersyjne oblicza X muzy. Zaproszeni do programu goście - osoby z szeroko pojętego show-biznesu - będą rozmawiać o tematach tabu i sposobach, w jaki kino próbuje je oswoić we współczesnej popkulturze. To ambitna propozycja dla wszystkich pasjonatów kina.Na widzów TVN Fabuła czeka również kolejny sezon. Ania Wendzikowska, dla której Hollywood nie ma żadnych tajemnic, przygotowała solidną porcję najgorętszych newsów prosto z fabryki snów. Widzowie zobaczą rozmowy z popularnymi aktorami oraz reżyserami. W programie pojawią się kulisy najlepszych produkcji oraz wywiady z najpopularniejszymi przedstawicielami światowego kina. Pokażemy, jak pracują amerykańskie studia filmowe i jakie są plany twórców na kolejne produkcje.TVN Fabuła nie zapomina także o fanach produkcji telewizyjnych.to program poświęcony w całości serialom. Kaja Klimek z zaproszonymi gośćmi - filmowcami i ludźmi mediów - porozmawia o fenomenie tego gatunku i roli, jaką pełnią we współczesnym świecie. Widz pozna nowinki serialowe, przypomni sobie kultowe produkcje oraz dowie się, czego nie można przegapić.to cykl rozmów z osobowościami świata filmu, w którym zarówno aktorzy, jak i reżyserzy, opowiadają o swoich doświadczeniach z kinem. Jaka scena miłosna wywarła na nich największe wrażenie? Kto był ich ulubionym superbohaterem? Z kim chcieliby zagrać w filmie? Na te i wiele innych pytań w nowej serii odpowiedzą m.in.: Bartłomiej Topa, Roma Gąsiorowska, Rafał Zawierucha, Aleksandra Konieczna, Grzegorz Damięcki, Kinga Dębska, Łukasz Palkowski, Piotr Domalewski oraz prowadzący programy w TVN Fabuła: Grażyna Torbicka, Kinga Burzyńska, Anna Wendzikowska, Andrzej Sołtysik i Kaja Klimek.W ofercie nie zbraknie kultowych sag filmowych - cztery filmy z serii "Piraci z Karaibów", trzy części "Kac Vegas", trylogia "Władca pierścieni" oraz saga "Zmierzch". Razem z braćmi Zawierucha widzowie zobaczą od kuchni takie produkcje, jak "Bękarty wojny" Quentina Tarantino czy "Człowiek z blizną" Briana De Palmy. Nie zapomniano również o zwolennikach filmowej klasyki. Ci będą mieli szansę przypomnieć sobie m.in.: "Pożegnanie z Afryką", "Notting Hill" oraz "Big Lebowski".