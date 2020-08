Wciągające seriale i kultowe filmy zdominują jesienną ramówkę telewizji Metro

Łukasz Szewczyk

• Jesień z telewizją Metro upłynie pod hasłem kultowych filmów i wciągających seriali

Na jesienne wieczory telewizja Metro proponuje towarzystwo. Ten serial to trzymająca w napięciu opowieść o wyjątkowej kobiecie, dla której świat narkobiznesu staje się sposobem na życie i w którym, na złość innym, bardzo dobrze się odnajduje. Produkcja powstała na kanwie hiszpańskiego bestsellera Arturo Pérez-Reverte "La Reina del Sur".Czy jeden telefon może zmienić czyjeś życie o 180 stopni? Dzieje się tak w przypadku Teresy, która pewnego dnia dowiaduje się o śmierci narzeczonego, który handlował narkotykami i zginął z rąk gangsterów. Teraz ona sama stała się celem szajki. Kobieta ucieka do Hiszpanii i rozpoczyna współpracę z przemytnikiem tytoniu i haszyszu, jednak gdy również on ginie, Teresa trafia do więzienia. Podczas pożaru, który wybucha w zakładzie karnym, udaje jej się uciec. Nie jest to już jednak ta sama bezbronna i naiwna Teresa, którą znali mieszkańcy jej rodzinnego miasteczka. Teraz to świadoma wartości pieniądza oraz władzy kobieta, dla której nic już nie jest straszne. Wola przeżycia, talent do liczenia oraz parę przeczytanych książek sprawiają, że staje się "Królową Południa", największą organizatorką transportu narkotyków na Morzu Śródziemnym.Dla fanów mroczniejszych historii stacja przygotowała. Najnowsza propozycja telewizji Metro to prequel filmu Alfreda Hitchcocka "Psychoza", opowiadający o młodzieńczych latach późniejszego seryjnego mordercy Normana Batesa oraz patologicznej relacji łączącej go z matką. Razem aż do końca? Twórcy udowadniają, że fabuła serialu oparta na klasyce kina sprzed ponad pół wieku jest ponadczasowa i nieśmiertelna!Po śmierci męża Norma Bates kupuje dom i motel położony w nadmorskiej miejscowości, gdzie zamierza rozpocząć z synem nowe życie. Wkrótce jednak okazuje się, że idylliczne, nadmorskie miasteczko skrywa w sobie przerażające tajemnice. Choroba psychiczna Normana stale postępuje i jest coraz bardziej niebezpieczna. Sprawy się komplikują, kiedy kilka dni po przeprowadzce były właściciel motelu napada na Normę, gwałci ją, a potem ginie z rąk samej ofiary i jej syna. Razem pozbywają się ciała w jeziorze, ale zniknięcie mężczyzny przyciąga uwagę szeryfa, którego muszą powstrzymać przed odkryciem prawdy. Matka i syn nawiązują między sobą głęboko skomplikowaną więź, która rodzi pytanie: jak zawiłe są ich relacje i czy matce uda się uchronić swojego syna, w którym rozbudziły się mordercze skłonności?Jesienią nie zabraknie również kultowych, w których licytacje w niczym nie przypominają tych znanych z eleganckich domów aukcyjnych. Bohaterowie tego emocjonującego programu mają niepowtarzalną okazję do kupienia w ciemno prawdziwych skarbów. Niestety, zdarza się też, że trafiają im się prawdziwe buble. Czy chociaż jednemu z bohaterów programu uda się zarobić fortunę?Z koleiorazto postacie, których nie trzeba nikomu przedstawiać.Metro zaprezentuje też bogatą bibliotekę filmów w ramach cyklu "Metro Retro". Sympatycy dobrego kina będą mogli wybierać spośród takich pozycji, jak: "Naciągacze", "Wyjęty spod prawa Josey Wales", "Ze śmiercią jej do twarzy", "Brudny Harry", "Siła magnum", "Strażnik prawa" czy "Dzika rzeka