Z buta przez świat, Bracia Collins w robocie, życie na kółkach, polski świat - jesienne nowości Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

• Polskie nowości jesienią w Discovery Channel: "Dawid Andres z buta przez świat", "Polski świat", "Bracia Collins biorą się do roboty", "Kamperem przez świat"

• Nowe sezony popularnych serii

Jesienią kanał Discovery Channel przygotował sporo nowości. Pierwsza z nich to seria. W nowym programie kierowca porzuci swojego trucka, by z plecakiem dotrzeć tam, gdzie pojazdy nie mają wstępu. Na pierwszy ogień - Jamajka. Tym razem Dawid nie zatrudni się w lokalnej firmie transportowej, lecz całą uwagę skupi na dogłębnym poznawaniu rajskiej wyspy. To nie będzie podróż po ścieżkach wytyczonych przez popularne przewodniki dla turystów. Dawid przetestuje zarówno te najtańsze, jak i najbardziej luksusowe sposoby zwiedzania, skorzysta z lokalnych środków transportu, pozna panujące zwyczaje i oczywiście spróbuje regionalnej kuchni.Kolejna nowość Discovery Channel pokazuje różne kraje z perspektywy Polaków, którzy żyją w nich na stałe. Bohaterowie seriiopowiedzą o tym, jak wygląda prawdziwe życie w przeróżnych państwach globu - dla większości znane tylko jako destynacje na kilkutygodniowe urlopy. Obalą mity, opowiedzą o największych zaskoczeniach i rozczarowaniach, a także o niespodziewanych różnicach kulturowych. Tutaj nie będzie tematów tabu. Zdradzając kulisy codzienności na obczyźnie, nasi rodacy przybliżą koszty życia, normy i zasady społeczne, uroki nieodkrytych miejsc, a czasem ograniczenia i bariery, z jakimi spotykają się obcokrajowcy.Jesienią(od 26 sierpnia). W nowym programie bracia Collins jadą do jednego z najpiękniejszych i najbardziej zróżnicowanych państw świata. Nie udają się tam jednak w celach turystycznych. Gotowi na wszystko wyruszą, żeby przeżyć kolejną przygodę życia. Jeszcze bardziej wymagającą i zaskakującą. Na każdym odcinku czekać na nich będzie ciężka robota do wykonania oraz hinduski szef, który nie uznaje wymówek i narzekań. Bracia wcielą się w zawody, którymi normalnie parają się najbiedniejsi obywatele Indii. Nie należą one ani do najprostszych, ani najprzyjemniejszych. Na przykład zatrudnią się na wysypisku śmieci w New Delhi, przy budowie statków w Kerali czy w kamieniołomach w Radżastanie. A za kierownicą tuk tuka i z wymagającymi pasażerami przemierzą wzdłuż i wszerz zatłoczony Mumbaj. Co więcej, podejmą się też zadań w slumsach, które w tym kraju znajdują się niemal wszędzie.Bohaterowie serii(od 25 sierpnia) wybrali życie na kółkach... Ot tak, dla przyjemności. Ich dom jest tam, gdzie zaparkują. Trzy ekipy postanowiły rzucić wszystko i spełnić swoje marzenia. Kupiły kampery, przerobiły je na własne potrzeby, a potem pojechały w świat. To nie jest typowy program o podróżowaniu. To zapis życia w drodze, bez konkretnego planu i ograniczeń.Jesienna ramówka to także nowe odcinki popularnych serii:(od 25 sierpnia),(od 26 sierpnia),(od 20 października),(od 20 października),oraz