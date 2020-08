Mecz o Tarczę Wspólnoty: Arsenal FC kontra Liverpool FC hitem weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć mecz o Tarczę Wspólnoty, w którym zmierzą się potęgi światowego futbolu: Arsenal FC i Liverpool FC. To spotkanie zainauguruje nowy sezon piłkarski w Anglii.

• Stacja pokaże również prestiżowy wyścig Formula 1 o Grand Prix Belgii z udziałem takich gwiazd jak Lewis Hamilton, Max Verstappen czy Valtteri Bottas.

Na początek rozgrywek piłkarskich w Anglii tradycyjnie odbędzie się prestiżowy mecz o Tarczę Wspólnoty. O pierwsze cenne trofeum w nowym sezonie zagrają Arsenal FC i Liverpool FC, czyli zdobywca Pucharu Anglii i aktualny mistrz kraju. Na legendarnym stadionie Wembley wystąpią skuteczne duety: Pierre-Emerick Aubameyang i Alexandre Lacazette po stronie drużyny z Londynu oraz Mohamed Salah i Sadio Mané w barwach The Reds. Ta czwórka w ostatnim sezonie miała udział w postaci gola lub asysty w aż 111 trafieniach swoich zespołów. Także tym razem kibice mogą spodziewać się wielu bramek, bo w pięciu poprzednich starciach Arsenalu z Liverpoolem padło ich w sumie aż 25. Ciekawie zapowiada się również trenerski pojedynek Mikela Artety (Arsenal) z Jürgenem Kloppem (Liverpool). Ten pierwszy jest uważany za jednego z najbardziej obiecujących szkoleniowców w Europie, a drugi już teraz należy do ścisłej światowej czołówki.Siódmy wyścig Formula 1 w sezonie 2020 odbędzie się na uwielbianym przez kierowców Circuit de Spa-Francorchamps. To jeden z najstarszych, najbardziej wymagających i najszybszych torów na świecie, dlatego rywalizacja na nim jest uważana za bardzo prestiżową. Do najbliższych zmagań o Grand Prix™ Belgii silnie zmotywowany przystąpi Max Verstappen, który jest w świetnej formie i goni prowadzącego w klasyfikacji generalnej Lewisa Hamiltona. Holender i Brytyjczyk w tym roku stawali na podium po pięć razy, więc ich pojedynek zapowiada się ekscytująco. Wiele do powiedzenia powinien mieć także Valtteri Bottas, który w ostatnich wyścigach pomimo dobrej jazdy dosyć pechowo tracił szanse na wygraną. Czy tym razem okaże się lepszy od Hamiltona i Verstappena? Z optymizmem przystąpią do zawodów również przedstawiciele Scuderia Ferrari, Charles Leclerc i Sebastian Vettel. Minione tygodnie nie były dla nich udane, ale to właśnie oni zajmowali najwyższe miejsca na belgijskim torze w dwóch poprzednich wyścigach, więc mają doskonałą okazję na przełamanie.Sydney FC i Melbourne City FC to zdecydowanie najlepsze drużyny Hyundai A-League, więc finał rozgrywek z ich udziałem to najlepsze, co kibice mogą zobaczyć w wykonaniu piłkarzy z Australii. Sydney FC staje przed szansą na swoje piąte mistrzostwo kraju, co uczyniłoby go najbardziej utytułowanym klubem w historii ligi australijskiej. Z kolei zespół z Melbourne jeszcze nigdy nie grał w finale, ale po niezwykle udanym sezonie zasadniczym przystąpi do decydującego meczu z dużymi nadziejami. W półfinałach, które odbyły się w ostatnią środę, obie ekipy potwierdziły wysoką formę pokonując swoich rywali po 2:0. Ozdobą spotkania, które odbędzie się na Bankwest Stadium, będzie snajperski pojedynek czołowych strzelców ligi australijskiej w tym sezonie - Adama Le Fondre w barwach Sydney FC z Jamiem Maclarenem po stronie Melbourne City FC. Pierwszy z nich ma na koncie 21 goli, a drugi zaliczył o dwa trafienia więcej. Czy to jeden z nich przesądzi o losach tytułu mistrzowskiego?Piątek (28 sierpnia):• 10:55 Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2020:(Eleven Sports 1, studio od 10:30)komentarz: Filip Kapica, Mikołaj Sokół• 14:55 Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2020:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Filip Kapica, Mikołaj Sokół• 20:00 Community Shield Preview - magazyn (Eleven Sports 2)Sobota (29 sierpnia):• 11:55 Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2020:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Filip Kapica, Mikołaj Sokół• 14:55 Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2020:(Eleven Sports 1m studio od 14:00)komentarz: Filip Kapica, Mikołaj Sokół• 17:25 Community Shield:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński, studio: Mateusz Majak, Jarosław KolińskiNiedziela (30 sierpnia):• 10:25 Hyundai A-League:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 15:05(Eleven Sports 1)komentarz: Filip Kapica, Mikołaj Sokół