Tenisowy spektakl w Nowym Jorku. US Open na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Legendarne Flushing Meadows w Nowym Jorku już od poniedziałku stanie się areną rywalizacji największych gwiazd światowego tenisa, wśród których znajdą się między innymi Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz.

• Od 31 sierpnia do 13 września 2020 roku Eurosport pokaże na żywo wszystkie najważniejsze mecze US Open, w tym spotkania Polek i Polaków.

Od 31 sierpnia do 13 września oczy wszystkich fanów kibica będą zwrócone na Nowy Jork, gdzie rozegrany zostanie jeden z najważniejszych turniejów tenisowych w roku. Zwyczajowo US Open jest ostatnim turniejem Wielkiego Szlema w kalendarzu, ale tym razem będzie to dopiero druga po Australian Open okazja do podziwiania rywalizacji o prestiżowy tytuł. Eurosport pokaże wszystkie najważniejsze mecze z komentarzem ekspertów stacji takich jak Joanna Sakowicz, Karol Stopa, Lech Sidor, Tomasz Wiktorowski, Michał Przysiężny, Witold Domański, Michał Lewandowski, Marek Furjan, czy Dawid Olejniczak.Na antenie pojawią się także międzynarodowi eksperci, którzy tym razem będą występowali w niesamowitym, wirtualnym studiu Eurosport Cube, wykorzystującym najnowsze technologie poszerzonej rzeczywistości. W zlokalizowanym w Londynie studio codzienne programy prowadzić będzie Barbara Schett, która przeniesie widzów w samo centrum akcji na Flushing Meadows. Dzięki najwyższej klasy rozwiązaniom technologicznym, możliwe będzie wirtualne przeniesienie do Eurosport Cube tenisistek i tenisistów, grających w Nowym Jorku, a także zdobywców w sumie 20 tytułów Wielkiego Szlema: Justine Henin, Matsa Wilandera i Borisa Beckera. Dzięki temu oraz ponad 300 godzinom transmisji każdy fan tenisa będzie mógł w pełni przeżyć tenisowy spektakl w Nowym Jorku. W czwartek 27 sierpnia Eurosport wstrzymał na jeden dzień na całym świecie programy i publikacje dotyczące tenisa, w geście solidarności z amerykańskimi sportowcami.W turnieju singlowym US Open zobaczymy piątkę Polaków: Igę Świątek, Magdę Linette, Katarzynę Kawę, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.