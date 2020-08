Premiery w jesiennej ramówce Adventure HD

Łukasz Szewczyk

• 1 września 2020 roku rusza nowa ramówka kanału Adventure HD

• Stacja przygotowała pięć nowości programowych

Pierwsza nowość w ramówce to seria. Justin i Jeremiah to dwaj przyjaciele z Tennessee, którzy porzucili wygodne życie, aby spełnić swoje marzenie o zostaniu legendą w świecie sztuki ulicznej. Książęta grafiki to epicka podróż po Europie i nie tylko. Dzięki filozofii sztuki, która opiera się bardziej na ilości niż jakości, Jeremiasz i Justin z pewnością odcisną piętno na każdym mieście, w którym się zatrzymają. Jest jedna rzecz, co do której każdy może się zgodzić: są całkowicie nieprzewidywalni!Z kolei programodkrywa sekrety najbardziej tajemniczych miejsc w Wielkiej Brytanii. Clive Anderson i antropolog Mary-Ann Ochota udają się w podróż łączącą mistycyzm z bardzo brytyjskim humorem. Badają oni starożytne miejsca, rytuały wyspy oraz dziwne i święte wierzenia z jej przeszłości, aby przyjrzeć się najnowszym odkryciom dokonań starożytnych Brytyjczyków.Na antenie także. Żyjemy w czasach ogromnych zmian, kiedy wiadomości przelatują obok nas dosłownie z prędkością porannego tweeta. Od zmieniającego się oblicza Ameryki, po przewrót status quo w Waszyngtonie, Ameryka przechodzi metamorfozę. Jorge Ramos stara się zbadać dzisiejszy krajobraz Stanów Zjednoczonych poprzez angażowanie amerykanów w ważne kwestie, zadając prowokacyjne pytania w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące kwestie.Nowa seriaprzedstawia osoby, które zmieniły swoje codzienne zainteresowania w pasję, która napędza ich życie. Dla tych osób nie jest to hobby - to styl życia.Kolejna premiera to seria, która przedstawia świat jakiego nie znamy. Program łączy dziennikarstwo śledcze z podróżami przygodowymi. Porusza kwestie lokalnych problemów i zjawisk w odległych zakątkach świata.