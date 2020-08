Rusza nowy sezon mistrzostw świata na żużlu. Transmisje w Canal+

Łukasz Szewczyk

• BETARD FIM Speedway Grand Prix we Wrocławiu rozpocznie nowy sezon Speedway Grand Prix, czyli indywidualnych mistrzostw świata na żużlu.

• Tytułu broni Bartosz Zmarzlik, a oprócz niego w cyklu wystąpią jeszcze dwaj Polacy Maciej Janowski i Patryk Dudek.

• Transmisje na kanałach Canal+

Tegoroczny sezon Speedway Grand Prix znacząco różni się od poprzedniego. Ze względu na pandemię koronawirusa zmieniono formułę cyklu oraz cały terminarz. Zakłada on, że żużlowcy walczący o mistrzostwo świata wystartują łącznie w ośmiu turniejach rozgrywanych w systemie dwu rundowym. Każda z rund stanowi odrębne zawody, w których można zdobyć maksymalnie 20 punktów.Walka o mistrzostwo rozpocznie się we Wrocławiu, gdzie zawody zostaną rozegrane w piątek oraz sobotę. Następne daty i miejsca w kalendarzu to 11-12 września Gorzów Wielkopolski, 18-19 września Praga oraz 2-3 października Toruń, gdzie poznamy nowego mistrza świata. Tytułu broni Bartosz Zmarzlik, który przed rokiem wygrał Grand Prix na Stadionie Olimpijskim.- Marcin Majewski, dziennikarz Canal+Plan transmisji Speedway Grand Prix:Piątek (28 sierpnia):• 18:30 BETARD Wrocław FIM Speedway Grand Prix Polski, runda 1 (Canal+ Sport 2)Studio: Marcin Majewskigoście: Krzysztof Cegielski, Mirosław Jabłońskireporter: Łukasz Benzkomentarz: Tomasz Dryła, Wojciech DankiewiczSobota (29 sierpnia):• 18:30 BETARD Wrocław FIM Speedawy Grand Prix Polski, runda 2 (Canal+ Sport 2)Studio: Marcin Majewskigoście: Krzysztof Cegielski, Marek Cieślakreporter: Łukasz Benz,komentarz: Tomasz Dryła, Mirosław Jabłoński