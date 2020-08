Jesienią Radio Zet stawia na sprawdzone formaty. "Siła Muzyki", Tadla, Torbicka, Figurski, Majewski, Karolak

Łukasz Szewczyk

• Na antenie będzie można usłyszeć Beatę Tadlę, Grażynę Torbicką, Michała Figurskiego i Szymona Majewskiego.

• Nie zabraknie też Kamila Nosela, "Gościa Radia Zet" oraz codziennej porcji Siły Muzyki

Marcin Sońta, Agnieszka Kołodziejska i Robert Karpowicz / Fot. Radio Zet

W poniedziałek (31 sierpnia 2020 roku) Radio Zet rozpoczyna jesienny sezon. Każdy dzień rozpocznie poranne pasmo. Tym programem stacja budzi swoich słuchaczy od lat. Od poniedziałku do piątku, (godz. 5-10), prowadzić je będzie trio: Robert Karpowicz, Agnieszka Kołodziejska i Marcin Sońta, którzy wprowadzą słuchaczy w dobry nastrój nie tylko lekkim żartem, ale także codziennymi konkursami. W trakcie programu będzie można usłyszeć najnowszyi poranny wywiadprowadzony przez Beatę Lubecką (godz. 8.02).W paśmie dziennym (g.10-14) stacja stawia na, którą zaprezentuje Michał Adamski. W jego trakcie na antenie zagości, czyli program, z którego Słuchacze dowiedzą się wszystkiego, co może im pomóc np.: w prowadzeniu domu, pracy czy planowaniu weekendowego odpoczynku. Po godzinie 13:00 Justyna Dżbik-Kluge rozwiąże najbardziej zawiłe problemy słuchaczy w programie. Z pomocą ekspertów postara się wyjaśnić i pomóc wszystkim, którzy borykają się z różnymi przeciwnościami. W piątki, po godzinie 12:00, będzie można usłyszeć Grażynę Torbicką w cyklu, która zarekomenduje najlepsze pozycje filmowe i serialowe.- komentuje Michał Celeda, Redaktor Naczelny Radia Zet.Od poniedziałku do piątku (godz14-18), gospodarzami popołudniowego programu, będą Ewelina Pacyna i Damian Michałowski. Wracającym z pracy, stojącym w korkach, czy odpoczywającym słuchaczom, dotrzymają towarzystwa z dystansem komentując wydarzenia danego dnia. Wieczorami będzie można usłyszeć pasmo(godz 18-21), a w nim, w trakcie której zostanie zaprezentowanych 10 piosenek, które każdego dnia zdobyły najwięcej głosów słuchaczy. Po niej, na swoje autorskie pasma zapraszają (godz 21-23): Tomasz Kasprzyk (), Michał Figurski (), Beata Tadla (), Justyna Dżbik-Kluge () i Marcin Wojciechowski ().W weekendy stacja stawia na rozrywkę, lifestyle i publicystkę. Sobotnie i niedzielne wydania porannego pasma "Dzień Dobry Bardzo" (godz 6-10) poprowadzi Michał Korościel, a gospodarzami rozmowy "Gość Radia ZET" będą Joanna Komolka i Łukasz Konarski. W sobotęi Beata Tadla, która (godz. 10-13) razem z gośćmi będzie inspirować słuchaczy do zmian i celebrowania życia. Ponadto sobotni wieczór w Radiu ZET to "Siła Muzyki" i(godz.17-20), której notowanie, na 30 urodziny, zostało rozszerzone do 30 piosenek oraz(godz. 20-23), prowadzone przez Marcina Wojciechowskiego. Niedzielne wieczory w Radiu ZET to magazyn motoryzacyjny Joanny Zientarskiej i Michała Adamiuka -(godz.17-19), wywiad Szymona Majewskiego(godz.19-21), z ludźmi ze świata show-biznesu, sportu i kultury, oraz sportowe podsumowanie tygodnia przygotowane przez redakcję sportową: Mikołaj Kruk, Marcin Powideł i Krzysztof Wilanowski, czyli(godz. 21-23).