Weekend z Ekstraklasą w Canal+ Sport. Hitem kolejki Legia - Jagiellonia

Łukasz Szewczyk

• Rusza druga kolejka PKO BP Ekstraklasy. W tej serii spotkań najciekawiej zapowiadają się mecze Stali Mielec z Górnikiem Zabrze, Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok i Lecha Poznań z Wisłą Płock.

• Transmisje wszystkich spotkań w kanałach sportowych Platformy Canal+.

Piątek będzie stał pod znakiem występów beniaminków. Warta Poznań, która sezon rozpoczęła od porażki z Lechią Gdańsk, tym razem wybiera się do Lubina na mecz z Zagłębiem. Wieczorem zaś pierwszy z trzech superhitów tej kolejki, czyli spotkanie Stal Mielec - Górnik Zabrze. Kibice w Mielcu czekali na powrót ekstraklasowego futbolu od połowy lat 90. Nic dziwnego, że mecz wzbudza ogromne zainteresowanie, zwłaszcza, że Górnik po pierwszej kolejce jest liderem tabeli. Na inaugurację sezonu zabrzanie odnieśli efektowne zwycięstwo 4:2 nad Podbeskidziem po hat-tricku Jesusa Jimeneza. Ale i Stal była przed tygodniem bliska wywalczenia kompletu punktów. W wyjazdowym meczu w Płocku prowadziła z Wisłą 1:0 tracąc wygraną w ostatnich minutach i ostatecznie remisując 1:1. Zapowiada się więc bardzo ciekawy mecz i pojedynek dwóch wyróżniających się zawodników - Petteri Forsella ze Stali i Jesusa Jimeneza z Górnika.W sobotę piłkarscy kibice zobaczą trzy spotkania. Na początek Lechia Gdańsk zagra z Rakowem Częstochowa. Następnie Wisław Kraków zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, a na deser o superhit w Warszawie, czyli mecz Legii z Jagiellonią Białystok. W ostatnich latach kibice oglądając rywalizację obu klubów, mogli liczyć na zacięte, twarde, ale i widowiskowe spektakle. W poprzednim sezonie mecz na Łazienkowskiej wysoko wygrała Legia, jednak o powtórzenie wyniku nie będzie łatwo. Choć rozgrywki PKO BP Ekstraklasy piłkarze Aleksandara Vukovicia rozpoczęli od zwycięstwa nad Rakowem, to w tygodniu doznali bolesnej porażki z Omonią Nikozja w eliminacjach Ligi Mistrzów.Niedziela z Ekstraklasą rozpocznie się w Gliwicach, gdzie Piast zagra z Pogonią Szczecin. Następnie mecz Podbeskidzia Bielsko-Biała z Cracovią, a w ostatnim spotkaniu Lech Poznań zmierzy się z Wisłą Płock. Trzeci z superhitów 2. kolejki to starcie drużyn, które w tym sezonie jeszcze nie wygrały. Przed tygodniem Lech uległ Zagłębiu, niejako na własne życzenie - przeważając przez większość spotkania stracił dwa gole w końcówce. Z kolei Wisła Płock uratowała remis 1:1 dzięki trafieniu Mateusza Szwocha, ale w całym meczu nie zachwyciła. Wygląda na to, że faworytem meczu będzie prowadzony przez Dariusza Żurawia Lech, ale o tym czy "Kolejorz" sięgnie po pierwszym w tym sezonie komplet punktów kibice przekonają się w niedzielę.Plan transmisji 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy w Canal+:Piątek (28 sierpnia):• 18:00(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport / Canal+ 4K)prowadzący: Żelisław Żyżyńskigość: Andrzej Juskowiak• 20:30(Canal+ Sport / Canal+ 4K)komentarz: Bartosz Gleń, Grzegorz MielcarskiSobota (29 sierpnia):• 15:00(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Radosław Majdan• 17:30(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Kamil Kosowski• 20:00(Canal+ Sport / Canal+ 4K)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Mielcarski• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodzińskigoście: Maciej Murawski, Michał Żewłakowniedziela (30 sierpnia):• 12:30(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Kamil Kosowski• 15:00(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 17:30(Canal+ Premium/ Canal+ 4K)komentarz: Rafał Wolski, Maciej Murawski• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Andrzej Twarowski, Krzysztof MarciniakPoniedziałek (31 sierpnia):• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surmagość: Tomasz Wieszczycki• 21:00(Canal+ Sport)redakcja: Krzysztof Wójcik