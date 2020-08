Grupa Cyfrowy Polsat: Ponad 5 mln usług abonamentowych TV

Łukasz Szewczyk

• Grupa Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2020 roku notuje spadek liczby telewizyjnych usług abonamentowych

• Ponad 2 mln klientów w Smart DOM

Na koniec czerwca 2020 roku Cyfrowy Polsat posiadałw systemie abonamentowym (spadek o 58 tys. rok do roku oraz wzrost o 9 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem), w tym 1,197 mln usług multiroom (wzrost o 23 tys. rok do roku). Dodatkowo z płatnej telewizji w systemie przedpłatowym (pre-paid) operator posiada 93 tys. aktywnych usług (wzrost o 6 tys. rok do roku).Z kolei liczba usług konfrontatywnychplasuje się na poziomie 8,189 mln (wzrost o 591 tys.), a usług pre-paid 2,364 mln (spadek o 54 tys.). Natomiast liczba usług konfrontatywnychwynosi 1,790 mln (spadek o 5 mln) oraz 68 tys. (spadek o 34) w systemie pre-paid.(wzrost o 130 tys. rok do roku). Liczba RGU posiadanych przez klientów SmartDOM wzrosła do 6,19 mln.- komentuje Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.- podkreśla Maciej Stec.Przychody Grupy wyniosły 2,86 mld zł, skorygowana EBITDA przekroczyła 1 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 291 mln zł.