Nowy sezon 1 Ligi i Basket Ligi, Giganci Siatkówki, boks, UFC - weekend w Polsat Sport

• Start nowego sezony 1 Ligi piłkarskiej oraz Basket Ligi

• Widzowie zobaczą także m.in. sporo gal sportów walki, turniej Gigantów Siatkówki, Mistrzostwa Polski w siatkówkę plażową, rugby oraz tenisa.

Najważniejszymi wydarzeniami sportowego weekendu na antenach Grupy Polsat będzie start piłkarskich rozgrywek 1 Ligi oraz koszykarskiej Basket Ligi.Na kanach Polsatu będzie można turniej. Wystąpią w nim cztery drużyny PlusLigi: PGE Skra Bełchatów, Trefl Gdańsk, Verva Warszawa Orlen Paliwa i Jastrzębski Węgiel. Jest to coroczna impreza charytatywna, mająca na celu promowanie siatkówki oraz wspieranie chorych dzieciSporo dobrego dla kibiców sportów walki. Już w piątek. Pierwotnie niepokonany od dziewięciu walk Daniel Skibiński miał walczyć z Carlo Praterem. Niestety, u Brazylijczyka wykryto koronawirusa. Kilka dni przed galą organizatorzy znaleźli zastępstwo - Kirilla Medvedovskiego. Izraelski fighter ostatni swój pojedynek podczas gali Bellator 234 zakończył efektownym poddaniem. Obchodzący trzydzieste urodziny Skiba jest jednak zdecydowanym faworytem starcia.Z kolei w nocy z piątku na sobotę dwie propozycja. Dla kibiców MMA kolejna. Początkowo w pojedynku wieczoru mieli zmierzyć się Yair Rodriguez i Zabit Magomedszaripow. Meksykanin doznał jednak kontuzji kostki, w efekcie Rosjanin zrezygnował z udziału w gali. Zastąpili ich były mistrz UFC w wadze półciężkiej Anthony Smith oraz Aleksandar Rakić, dla którego będzie to powrót do klatki po grudniowej porażce z Volkanem Oezdemirem. Oprócz Amerykanina i Austriaka podczas zawodów w Las Vegas naprzeciw siebie staną m.in. Robbie Lawler i Neil Magny oraz Ricardo Lamas i Bill Algeo.Z kolei dla kibiców boksu. Niepokonany w profesjonalnym ringu Jose Carlos Ramirez staje do kolejnej obrony mistrzowskiego tytułu. 26-letni Amerykanin w 2019 roku pozbawił marzeń o podboju wagi superlekkiej Jose Zepedę i Maurice'a Hookera. Teraz zmierzy się z osiem lat starszym od siebie Ukraińcem. Viktor Postol, były mistrz świata federacji WBC, po porażce z Joshem Taylorem w 2018 roku wygrał dwie walki. Teraz spróbuje sprawić niespodziankę i zdetronizować Martineza.Plan weekendowych transmisji:Piątek (28 sierpnia):17.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz: Odra Opole - ŁKS Łódź (Polsat Sport)17.30 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz: WKS Śląsk Wrocław - Enea Astoria Bydgoszcz (Polsat Sport Extra)19.45 Sporty walki: Gala Babilon MMA 15 - walka: Daniel Skibiński - Kiril Medvedovsk (Polsat Sport)21.00 Tenis: Turniej ATP w Nowym Jorku - 1. mecz półfinałowy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)Sobota (29 sierpnia)• 10.25 Formuła 3: Grand Prix Belgii - 1. wyścig (Polsat Sport News)• 10.45 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - mecz ćwierćfinałowy kobiet (Polsat Sport Extra)• 11.30 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - mecz ćwierćfinałowy kobiet (Polsat Sport Extra)• 12.15 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - mecz 1/8 finału mężczyzn (Polsat Sport Extra)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz: Radomiak Radom - Widzew Łódź (Polsat Sport)• 13.15 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - mecz ćwierćfinałowy mężczyzn (Polsat Sport Extra)• 14.00 Rallycross: World RX Finlandii (Polsat Sport News)• 14.15 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - mecz ćwierćfinałowy mężczyzn (Polsat Sport Extra)• 15.00 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz: Trefl Sopot - Stelmet Enea BC Zielona Góra (Polsat Sport)• 15.15 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - 1. mecz półfinałowy kobiet (Polsat Sport Extra)• 16.00 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - 2. mecz półfinałowy kobiet (Polsat Sport Extra)• 16.45 Formuła 2: Grand Prix Belgii - 1. wyścig (Polsat Sport News)• 16.45 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - mecz ćwierćfinałowy mężczyzn (Polsat Sport Extra)• 18.00 Siatkówka mężczyzn: TAURON Giganci Siatkówki - mecz: VERVA Warszawa ORLEN Paliwa - Jastrzębski Węgiel (Polsat Sport)• 19.25 Piłka nożna: Liga czeska - mecz: SK Slavia Praga - 1. FK Pribram (Polsat Sport News)• 20.00 Siatkówka mężczyzn: TAURON Giganci Siatkówki - mecz: PGE Skra Bełchatów - Trefl Gdańsk (Polsat Sport)• 20.00 Boks: Walka o pas WBO International w Stratford - waga ciężka: Daniel Dubois - Ricardo Snijders (Polsat Sport Extra)• 22.00 Tenis: Turniej ATP w Nowym Jorku - mecz finałowy gry pojedynczej (Polsat Sport News)Niedziela (30 sierpnia)• 01.30 Boks: Walka o pasy WBC World i WBO World w Las Vegas - waga superlekka: Jose Carlos Ramirez - Viktor Postol (Polsat Sport)• 01.30 Piłka nożna: MLS - mecz: New York City FC - Chicago Fire FC (Polsat Sport News)• 03.00 Sporty walki: UFC Fight Night: Smith vs. Rakić - waga półciężka: Anthony Smith - Aleksandar Rakić (Polsat Sport Extra)• 04.30 Piłka nożna: MLS - mecz: Portland Timbers - Real Salt Lake (Polsat Sport News)• 09.45 Formuła 3: Grand Prix Belgii - 2. wyścig (Polsat Sport News)• 10.00 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - 1. mecz półfinałowy mężczyzn (Polsat Sport Extra)• 11.00 "Cafe futbol" - magazyn (Polsat Sport)• 11.00 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - 2. mecz półfinałowy mężczyzn (Polsat Sport Extra)• 11.10 Formuła 2: Grand Prix Belgii - 2. wyścig (Polsat Sport)• 12.00 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - mecz o 3. miejsce kobiet (Polsat Sport Extra)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz: Chrobry Głogów - Korona Kielce (Polsat Sport)• 13.00 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - mecz o 3. miejsce mężczyzn (Polsat Sport Extra)• 13.00 Rugby: Ekstraliga - MKS Pogoń Awenta Siedlce - Master Pharm Rugby Łódź (Polsat Sport Fight)• 14.30 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - mecz finałowy kobiet (Polsat Sport Extra)• 15.00 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz: Legia Warszawa - HydroTruck Rado (Polsat Sport)• 15.30 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - mecz finałowy mężczyzn (Polsat Sport Extra)• 16.30 Siatkówka plażowa: ORLEN Mistrzostwa Polski w Mysłowicach - ceremonia medalowa (Polsat Sport Extra)• 18.00 Siatkówka mężczyzn: TAURON Giganci Siatkówki - mecz o 3. miejsce (Polsat Sport)• 18.55 Piłka nożna: Liga czeska - mecz: AC Sparta Praga - SK Sigma Ołomuniec (Polsat Sport News)• 19.50 Piłka nożna kobiet: Liga Mistrzyń - mecz finałowy: VfL Wolfsburg - Olympique Lyon (Polsat Sport Extra)• 20.30 Siatkówka mężczyzn: TAURON Giganci Siatkówki - mecz finałowy (Polsat Sport)Poniedziałek (31 sierpnia)• 17.30 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz:i (Polsat Sport)• 20.15(Polsat Sport)