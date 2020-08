Od września TVP Polonia w jakości HD

Łukasz Szewczyk

• Kierowany do rodaków rozsianych po całym świecie kanał TVP Polonia zmienia standard nadawania programu z jakości SD na HD.

Program TVP Polonia w jakości HD będzie można odbierać od 1 września 2020 satelitarnie, natomiast operatorzy kablowi będą przełączać się na nowy standard sukcesywnie, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych.- zauważa Marcin Klepacki, Dyrektor Biura Dystrybucji Telewizji Polskiej.TVP Polonia to telewizja adresowana głównie do Polonii i Polaków za granicą oraz do obcokrajowców interesujących się Polską. Misją kanału jest niezmiennie tworzenie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków za granicą, podtrzymywanie tożsamości, języka ojczystego i kultury.- mówi Magdalena Tadeusiak - Mikołajczak, dyrektor TVP Polonia.Obok filmów fabularnych, seriali, audycji rozrywkowych oraz informacyjnych, TVP Polonia oferuje widzom na świecie unikatowe produkcje, których nie znajdą na innych kanałach telewizyjnych. Są to programy o życiu i działalności środowisk Polonii i Polaków w różnych krajach i regionach świata, reportaże i filmy dokumentalne przedstawiające wybitnych rodaków i ich osiągnięcia.Dzięki TVP Polonia widzowie otrzymują też codzienną porcję wiadomości z kraju w języku polskim - program informacyjny "Polonia 24" oraz angielskim - "Focus on Poland".