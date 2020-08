"Jumanji: Następny poziom", "Przynęta", "Nieśmiertelny" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Jumanji: Następny poziom", "Przynęta", "Nieśmiertelny"

"Jumanji: Następny poziom" / Fot. materiały prasowe

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(28 sierpnia). Łatwo bawić się w egzorcystów, tak jak Drew i Max, którzy serwują w sieci inscenizowane seanse wypędzania złych duchów z dusz. Trudniej jednak stanąć oko w oko z prawdziwym czartem. Oto horror o lichu, które postanowiło zrobić piekło internetowym mistyfikatoromSobotnią premierą będzie(29 sierpnia). Czasy się zmieniają, ale Jay oraz Bob są zawsze tacy sami; niepoprawni i nierozgarnięci, w ciuchach pamiętających początki MTV. Właśnie ruszają do Hollywood, aby powstrzymać produkcję reboota filmu o Bluntmanie i Chronicu. Przed Wami nowe perypetie kolesi, których losy widzowie śledzą od 1994 r., kiedy to na ekrany wszedł film "Clerks - sprzedawcy".W niedzielę premiera filmu(30 sierpnia). Rozwodnik Baker Dill organizuje połowy dla amatorów wędkarstwa na wodach wokół malowniczej wyspy. Pewnego dnia w miejscowej tawernie odwiedza go dawna żona, istna femme fatale, blondwłosa Karen. Szepce mu do ucha niemoralną propozycję. Chce, by Baker rzucił na pożarcie rekinom jej nowego męża. Stylowy dreszczowiec z psychologicznym haczykiem uświetniają Anne Hathaway i Matthew McConaughey.Niedzielną Megapremierąbędzie film(31 sierpnia). Znany gang (Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan) powraca do Jumanji, gdzie zasady gry niespodziewanie diametralnie się zmieniają. Przyjaciele wracają, aby uratować jednego ze swoim bliskich. Niestety, nic nie jest takie, jak im się wcześniej wydawało. Przyjdzie im stawić czoła wielu niebezpieczeństwom - od jałowych pustyń przez śnieżne szczyty gór. Pytanie tylko, czy będą w stanie wyjść z jednej z najbardziej wciągających gier świata? Kontynuacja kinowego hitu w gwiazdorskiej obsadzie.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(29 sierpnia, Cinemax). Paryż, rok 1895. Pierre Louÿs (Niels Schneider) jest paryskim elegantem i poetą. On i jego przyjaciel Henri De Régnier (Benjamin Lavernhe) są do szaleństwa zakochani w córce ich mentora - Marie (Noémie Merlant). Kobieta odwzajemnia uczucia Pierra, ale ostatecznie decyduje się wyjść za Henriego, którego sytuacja finansowa zdaje się być lepsza. Zraniony Pierre wyjeżdża do Algierii, gdzie poznaje Zohrę (Camélia Jordana), czarującą miejscową dziewczynę, z którą zaczyna go łączyć burzliwa relacja i pasja do fotografii erotycznej. Rok później wraca z nią do Paryża. Na wieść o tym Marie śpieszy się, aby oznajmić mu, że wciąż żywi do niego uczucie. Dramat historyczny mówiący o miłości, namiętności, zazdrości, zdradzie i przełamywaniu społecznych konwenansówDrugą sobotnią premierą będzie obraz(29 sierpnia, Cinemax 2). Współczesny Rzym. Rodzina Attorre mieszka na przedmieściach na osiedlu domów rodzinnych. Luca (Adriano Giannini) jest sfrustrowanym dziennikarzem freelancerem, który zajmuje się tworzeniem fake newsów. Mężczyzna stara się wspierać będącą baletnicą Susi (Micaela Ramazzotti), której aktywność ogranicza się do nauki podstaw tańca kobiet z nadwagą oraz spokojną i pomysłową sześciolatkę o imieniu Lucilla (Elisa Miccoli), która cierpi na ciężką formę astmy. Pierpaolo (Marcello Fonte), 17-letni syn Luci z poprzedniego związku, potajemnie wspiera finansowo całą trójkę. Sam mieszka w willi ze swoją zamożną matką i bardzo wpływowym dziadkiem. Spokój rodziny zostaje nagle przerwany za sprawą pochodzącej z Irlandii studentki sztuki, Mary Ann (Roisin O'Donovan), która jako au pair ma zająć się opieką nad Lucillą.W niedzielę(30 sierpnia, Cinemax). Ciro di Marzio (Marco D'Amore) zostaje postrzelony w klatkę piersiową przez swojego jedynego przyjaciela Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) i trafia do ciemnych wód Zatoki Neapolitańskiej. Im bliżej jest dna, tym więcej wspomnień przelatuje mu przez głowę... Jest rok 1980. Niszczycielskie trzęsienie ziemi sieje spustoszenie w mieście. Jednak pod gruzami znaleziony zostaje płaczący noworodek. Od tego dnia znany jest jako "Nieśmiertelny". Film w reżyserii Marco d'Amore, będących długometrażowym spin-offem serialu Gomorra. Produkcja opowiada o świecie, w którym nieśmiertelność staje się kolejną formą potępienia i wykluczenia.Drugą premierą będzie(30 sierpnia, Cinemax 2). Ibrahim (Haluk Bilginer) jest śmiertelnie chory. Na łożu śmierci prosi syna Ömera (Ali Atay) o pomoc w dotarciu do rodzinnej wioski. Chciałby zostać pochowany pod drzewem, które sam zasadził jako młody chłopak. Kiedy docierają na miejsce, okazuje się, że drzewo stało się świątynią i według legendy zostało zasadzone przez Noego wkrótce po Wielkiej Powodzi. Ibrahim upiera się przy swojej wersji zdarzeń, ale nie znajduje zrozumienia. W konsekwencji - konflikt między nim a mieszkańcami wioski przybiera na sile.Turecki poetycki dramat przedstawiający próby rekonstrukcji relacji łączącej umierającego ojca i synem. Tłem fabuły jest biblijne drzewo i jego pochodzenie.