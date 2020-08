Nowa "BrzydUla", "Kto odmówi pannie młodej?", kontynuacje i filmy jesienią w TVN7

Łukasz Szewczyk

• Wielki powrót serialu "BrzydUla" oraz program "Kto odmówi pannie młodej" - to dwie nowości na jesień w TVN7

• Do ramówki wracają: "Hotel Paradise 2", "Zakochani po uszy", "Szkoła" oraz "19+".

• Nowości filmowe, wśród nich m.in. "Juliusz", "Gwiezdne wojny: przebudzenie mocy" czy "Wonder Woman"

Największym wydarzeniem jesiennej ramówki TVN7 jest powrót serialu(emisja od 5 października). Od wielkiego finału minęło 10 lat, a życie bohaterów zmieniło się diametralnie. Najbardziej głównej bohaterki - Uli Cieplak. Najlepsza asystentka F&D poświęca się teraz karierze... żony i matki. I choć czasem z sentymentem wraca myślami do zawodowych wyzwań, spotkań, pokazów mody i wielkiego świata, nie zamieniłaby swojej codzienności na żadną inną. Szczęśliwa rodzina - ukochany mąż i dzieci - rekompensują jej wszystko. Mając na głowie cały dom i urwisy, Ula nie ma czasu na nic. A już najmniej dla siebie... Wzruszająca, zarażająca optymizmem, prawdziwa, ale też zabawna i z przymrużeniem oka. Taką "BrzydUlę" Polacy pokochali ponad 10 lat temu. I taka też wraca tej jesieni.Druga nowość TVN7 to format(od września). Tym razem role się odwrócą i to kobiety zaskoczą swoich partnerów niespodziewanymi oświadczynami. Kawaler dostanie dosłownie chwilę na podjęcie decyzji o ślubie - na parę młodą w sali weselnej będzie już czekała rodzina i przyjaciele. Ale co się stanie, jeśli kandydat na męża odmówi? Jak zareaguje rodzina i czy kobiecie w ogóle wypada prosić mężczyznę o rękę? Dziewczynom w trakcie całego procesu towarzyszyć będzie Gosia Ohme, gospodyni programu.Jesień w TVN7 to także kontynuacja sprawdzonych hitów. Wśród nich drugi sezon reality-show(od 31 sierpnia). Gdy grupa pięknych kobiet i przystojnych mężczyzn przekroczy próg rajskiego domu, rozpoczną się miłosne igrzyska, z których tylko jedna para wyjdzie zwycięsko. Uczestnicy drugiej edycji to wybuchowa mieszanka temperamentów - tu nikt się nie krępuje, że będzie spał z kimś nowo poznanym w jednym łóżku, a związki i relacje rozwijają się w tempie błyskawicy. Strategia i spryt przeplatają się z prawdziwymi rozterkami i narastającymi emocjami, co w efekcie daje prawdziwy miłosny rollercoaster. Pojawią się łzy rozpaczy, gorące zbliżenia, wybuchy śmiechu i prawdziwe dramaty. Gospodynią hotelu pozostaje niezmiennie Klaudia El Dursi.Czwarty sezon(od 1 września) to kontynuacja miłosnych perypetii i życiowych zawirowań znanych z poprzednich serii bohaterów. W życiu Asi i Piotra szykuje się wiele zmian. Wszystko wskazuje na to, że do ich domu w końcu zawita szczęście i harmonia. Czy uda im się uniknąć problemów? A może nad ich związkiem znowu zawisną czarne chmury?Szkoła to pierwszy krok młodych ludzi w dorosłość. Pierwsze przyjaźnie, miłości, a także zawody, rozstania czy konflikty. Walka o dobre stopnie, trudności z rodzicami, uzależnienia to tylko niektóre z problemów, z jakimi będą musieli zmierzyć się uczniowie i ich nauczyciele w nowym sezonie serialu(od 1 września).Paczka przyjaciół wspólnie wkracza w dorosły świat. Miłość, nienawiść, zdrady, odejścia i powroty. Tej jesieni świat serialu(od 1 września) zawiruje wokół miłosnych perypetii, ale bohaterom przyjdzie zmierzyć się również z dramatycznymi wydarzeniami, na które nie byli gotowi.Jesień w Siódemce to nie tylko doskonała rozrywka, ale również najlepsze kino z całego świata. Na widzów czekają największe polskie przeboje filmowe, megaprodukcje z USA oraz europejskie koprodukcje. Nie zabraknie również kilku premier w telewizji otwartej. W ramach cyklu "Polskie poniedziałki" zostanie również wyemitowany, który będzie miał swoją premierę w Siódemce. Nie zabraknie także największych produkcji zza oceanu. Z kolei w niedzielnym paśmie "Superseans" widzowie TVN7 będą mogli zobaczyć kolejną część sagioraz megaprodukcję z bogatej biblioteki świata DC -. Nie zapomniano również o zwolennikach filmowej klasyki. Ci będą mieli szansę przypomnieć sobie m.in. "Pożegnanie z Afryką", "Notting Hill" czy "Apollo 13". Widzowie będą mogli także poznać alternatywną wersję historii II wojny światowej według Quentina Tarantino w jego superprodukcji "Bękarty wojny". Sobotnie popołudnia będą natomiast należały do najmłodszych - Siódemka przypomni całą serię "Minionków".