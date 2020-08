Jesień w TVP Sport: Liga Mistrzów i Narodów, Ekstraklasa, boks, MMA, tenis, skoki narciarskie

Łukasz Szewczyk

• Jesienną ramówkę TVP Sport zdominuje piłka nożna: Liga Mistrzów, Liga Narodów, Ekstraklasa czy też Ekstraliga kobiet

• W listopadzie natomiast do rywalizacji powrócą skoczkowie narciarscy,

z potrójnym mistrzem olimpijskim Kamilem Stochem i mistrzem świata Dawidem Kubackim na czele.

Reprezentacja Polski prowadzona przez Jerzego Brzęczka powraca na boiska. Robert Lewandowski i jego koledzy na jesieni rozegrają aż 8 spotkań - sześć Ligi Narodów i dwa towarzyskie. W każdej kolejce Ligi Narodów widzowie TVP Sport będą mogli zobaczyć w akcji także inne reprezentacje: Portugalię, Francję, Hiszpanię czy Niemców. Dodatkowo transmitowane będą spotkania barażowe do Euro 2020, w których poznamy trzeciego rywala Polaków podczas tej imprezy.Oferta na poziomie reprezentacyjnym jest jeszcze bogatsza. TVP Sport pokaże także mecze reprezentacji U-21 i kobiet w eliminacjach do mistrzostw Europy, a także spotkania towarzyskie kadry U-19, gdzie trenerem jest Jacek Magiera.Plan transmisji:• 03.09. Liga Narodów: Niemcy - Hiszpania• 04.09. Liga Narodów: Holandia - Polska• 07.09. Liga Narodów: Bośnia i Hercegowina - Polska• 08.09. Liga Narodów: Francja - Chorwacja• 07.10. Mecz towarzyski: Polska - Finlandia• 08.10. Eliminacje EURO 2020 - baraże: Słowacja - Irlandia• 10.10. Liga Narodów: Hiszpania - Szwajcaria• 11.10. Liga Narodów: Polska - Włochy• 13.10. Liga Narodów: Niemcy - Szwajcaria• 14.10. Liga Narodów: Polska - Bośnia i Hercegowina• 11.11. Mecz towarzyski: Polska - Ukraina• 12.11. Eliminacje EURO 2020 - finał baraży• 14.11. Liga Narodów: Portugalia - Francja• 15.11. Liga Narodów: Włochy - Polska• 17.11. Liga Narodów: Hiszpania - Niemcy• 18.11. Liga Narodów: Polska - HolandiaW każdym tygodniu rozgrywek TVP1 i TVP Sport będą pokazywać jedno spotkanie Ligi Mistrzów. Widzowie obejrzą najlepszych piłkarzy świata takich jak: Leo Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo czy Kylian Mbappe. Ponadto występy reprezentantów Polski w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych: Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium, Łukasza Piszczka w Borussii Dortmund, Wojciecha Szczęsnego w Juventusie Turyn czy Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa w Lokomotiwie Moskwa. Transmisje w TVP1, na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej. TVP Sport pokaże studia i specjalny program po meczu, w którym widzowie będą mogli zobaczyć skróty ze wszystkich wtorkowych i środowych meczów LM.Jesienny plan transmisji:• 23.09. 4. runda kwalifikacji• 30.09. 4. runda kwalifikacji• 21.10. 1. kolejka• 28.10. 2. kolejka• 04.11. 3. kolejka• 25.11. 4. kolejka• 02.12. 5. kolejka• 09.12. 6. kolejkaTo już drugi sezon, w którym widzowie TVP zobaczą jeden mecz w każdej kolejce! Transmisje w TVP Sport, a hitowe spotkania zostaną pokazane także w antenach głównych (TVP1 i TVP2). Zawsze w poniedziałek o godz. 20:05 w kanale sportowym Telewizji Polskiej specjalny program Ekstraklasy - "Gol", a którym będzie można zobaczyć skróty wszystkich spotkań.Najbliższe transmisje Ekstraklasy:12.09. 3. kolejka: Warta Poznań - Piast Gliwice20.09. 4. kolejka: Zagłębie Lubin - CracoviaTVP Sport kontynuuje w tym sezonie także transmisje za także po raz pierwszy w historii pokazuje spotkaniaLekkoatletyka w tym sezonie na dobre wystartowała w sierpniu, a już 6 września w Polsce ostatni ważny akcent sezonu - Memoriał Kamili Skolimowskiej. Po raz trzeci odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Rozgrywany od ponad dekady mityng w 2020 roku został doceniony przez światową federację lekkoatletyczną (IAAF) i włączony do World Athletics Continental Tour Gold - drugiego najważniejszego, po Diamentowej Lidze, cyklu mityngów na świecie. Na starcie zameldują się największe gwiazdy światowego sportu (m.in.: Francuz Renaud Lavillenie w skoku o tyczce, Brytyjka Laura Muir na 1500 m oraz skoczkini wzwyż Ukrainka Juliia Lewczenko) oraz najlepsi Polacy: Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki (rzut młotem), Piotr Małachowski (rzut dyskiem), Piotr Lisek (skok o tyczce), Marcin Lewandowski (1500 m), Ewa Swoboda (100 m), Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk (pchnięcie kulą) czy Justyna Święty-Ersetic (400 m). Transmisja w TVP Sport.Listopad to początek rywalizacji w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Faworytami do triumfu w całym cyklu PŚ będą: potrójny mistrz olimpijski Kamil Stoch oraz aktualny mistrz świata i zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni Dawid Kubacki. Trener kadry Michal Doleżal ma do dyspozycji bardzo mocną ekipę, w której są jeszcze między innymi: Piotr Żyła, Stefan Hula czy Jakub Wolny. A inauguracja Pucharu Świata ma znów wyjątkowy wymiar - światowa czołówka po raz czwarty z rzędu rozpocznie skakanie w Wiśle. W grudniu natomiast zostaną rozegrane mistrzostwa świata w lotach. Transmisje w TVP1 i TVP Sport.Plan transmisji:• 20-22.11. Puchar Świata w Wiśle• 28-29.11. Puchar Świata w Kuusamo• 05-06.12. Puchar Świata w Niżnym Tagile• 10-13.12. Mistrzostwa świata w lotach w Planicy• 19-20.12. Puchar Świata w Engelbergu• 29.12-06.01. Turniej Czterech SkoczniUzupełnieniem oferty zimowej będą:i cykl Ski Classics w biegach długodystansowych oraz(Superpuchar i mecze reprezentacji Polski).W TVP Sport, ogólnodostępnym kanale znajdującym się w naziemnej telewizji cyfrowej, kibice zobaczą jeszcze więcej ważnych imprez sportowych. Prym będą wiodły miedzy innymi gale wolimpijskim (Suzuki Boxing Night, mistrzostwa Polski czy Memoriał Drogosza)i zawodowe (Knockout Boxing Night, MB/Tymex Boxing Night) a także(HFOi Enfusion) i(ONE). Do obejrzenia będą także: mistrzostwa Europy w(31 października - 8 listopada),cyklu WTA (wrzesień - październik) - w tym mecze Igi Świątek i Magdy Linette,Orlen Wyścig Narodów, rozgrywki w- PGNiG Superliga kobiet i mężczyzn, Puchar Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn oraz mecze koszykarek i koszykarzy w eliminacjach mistrzostw Europy.