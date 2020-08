Nowy talent show, reality-show, serial, fobie. Pięć nowości i sprawdzone hity jesienią w TTV

Łukasz Szewczyk

• Talent show "Usłyszcie nas!", reality-show "It's my life! To moje życie", "Fobie", serial paradokumentalny "Dom weselny" i "DeFacto Bosacka" - to jesienna nowości TTV

• Do ramówki wracają sprawdzone hity: "Kanapowcy", "Królowe życia" i "Gogglebox. Przed telewizorem".

"Usłyszcie nas!"

It's my life! To moje życie

"Fobie"

"Dom weselny"

"DeFacto Bosacka"

"Kanapowcy"

"Gogglebox. Przed telewizorem"

"Królowe Życie"

Jedną z nowości TTV na jesień jest(emisja od 18 października), czyli talent show z dużą dawką odwagi. Na scenie staną niepokorne i kolorowe indywidualności, a ich szalone performance przetestują otwartość i ciekawość na innego człowieka. W sześciu odcinkach uczestnicy zaprezentują intrygujące, a czasem kontrowersyjne występy przed czwórką życzliwych im i bezstronnych mentorów - Moniką Kuszyńską, Łukaszem "Lotkiem" Lodkowskim, Przemkiem Kossakowskim oraz Krzyśkiem Hirsztrittem. W roli prowadzącej, drag queen - Himera. Program "Usłyszcie nas!" jest stworzony dla ludzi, którzy czują się osobowościami, artystami, ale do tej pory nie mieli szansy na szerszą prezentację. Tym razem dostaną szansę, by stanąć przed publicznością, zostać docenionym i wygrać jedną z dwóch równorzędnych nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. złotych. Na koniec serii - w siódmym odcinku, widzowie zdecydują, który z bohaterów skradł ich serca.Z kolei nowy program(emisja od 1 września) to reality, w którym piątka młodych nieznajomych ludzi zdecydowała się zamieszkać razem w wynajmowanym mieszkaniu w Krakowie. Połączyło ich jedno: chcieli zacząć żyć na własny rachunek według swojego scenariusza - bez kontroli, rad i instrukcji. Młodzi bohaterowie przyjechali do Krakowa, do miasta studentów, knajp, imprez, ale też wielu możliwości. Jedni chcieli wyprowadzić się od rodziców i zacząć samodzielne życie, inni poszukiwali pracy, chcieli mieć własne pieniądze. Nie znali się i nigdy wcześniej się nie widzieli. We wspólnej kamienicy musieli dzielić ze sobą nie tylko kuchnię, łazienkę, ale też rachunki. Każdy uczestnik dostał jednorazowe wsparcie finansowe (kwotę odpowiadającą pensji minimalnej). Na start mieli do zapłacenia czynsz i kaucję za wynajem mieszkania. Tylko od nich zależało, czy się dogadają i jak podzielą się kosztami. Po miesiącu wspólnego życia będą musieli jednak zdecydować czy nadal chcą mieszkać razem.Kolejna jesienna nowość to poruszające historie bohaterów programu(od 27 października), którzy na co dzień mierzą się z silnymi lękami, dezorganizującymi życie i utrudniające codzienne funkcjonowanie. W serii 12 odcinków formatu psychologowie spróbują zdiagnozować problemy bohaterów. Poznają ich historie i odkryją głęboko skrywane tajemnice. Rolą ekspertów jest odpowiedź na pytanie - na jaką fobię cierpi każdy z nich? Jest to nie lada wyzwanie, bo na świecie istnieje ich ponad 700 rodzajów. Lekarze oceniają, że u co czwartej osoby choć raz w życiu pojawił się niepohamowany lęk, a u około 10% objawy są tak nasilone, że konieczne jest leczenie. Dziś zaburzenia lękowe zaliczane są do najczęściej występujących chorób psychicznych - pojawiają się częściej niż alkoholizm, depresja czy schizofrenia. Program "Fobie" podpowie, jak radzić sobie z własnym lękiem, ale też wyjaśni, jak pomóc bliskim.Jesienią w TTV pojawi się również nowy serial paradokumentalny opowiadający perypetie Oliwii i Marka prowadzących tytułowy(od 31 sierpnia). Oliwia to zawodowa wedding plannerka. Razem z mężem, Markiem, postanowili przejąć podupadający hotel, w którym zrealizowali swoje marzenie - stworzenie domu weselnego. Każdy odcinek to nowa historia pary narzeczonych, która decyduje się zlecić właścicielom organizację swojej uroczystości. A jak wiadomo, przygotowania do ślubu to nie bajka, tylko bardzo intensywny czas w życiu nie tylko pary młodych, ale i ich całego otoczenia. Oliwia i Marek naprawdę nie wybrali sobie najłatwiejszego biznesu.We wrześniu na antenie TTV także Katarzyna Bosacka w roli prowadzącej. Program(od 6 września) odkryje, w jaki sposób możemy na co dzień poprawić jakość swojego życia. Katarzyna Bosacka przez ponad 20 lat dziennikarskiej kariery zajmowała się edukacją: żywieniową, konsumencką, zdrowotną oraz naukową. Spod jej pióra wyszło 10 książek i kilka programów telewizyjnych na antenie TVN Style. Tym razem na widzów będzie czekać wiele ciekawostek i odkryć, które niewielkim kosztem ułatwiają życie, a także podpowiadają jak podreperować swoje zdrowie i stan portfela.Nie zabraknie także kontynuacji sprawdzonych hitów. W drugim sezonie(od 10 października) pojawi się pięciu odważnych uczestników z Podhala, którzy pod opieką trenera Krzysztofa Ferenca spróbują powalczyć o swoje zdrowie, formę i nowy styl życia. Pierwszy sezon programu okazał się prawdziwym hitem, ale przede wszystkim sukcesem dla samych uczestników. Czwórka z pięciu bohaterów schudła po kilkanaście kilogramów i postawiła na zmianę swoich nawyków, a wszystko dzięki wdrożonym ćwiczeniom i diecie. Udział w programie odmienił życie nie tylko tytułowych "Kanapowców", ale całych ich rodzin. Nowi uczestnicy programu, charakterni mieszkańcy Podhala, nie czują się komfortowo ze swoim ciałem. Dlatego zdecydują się na diametralną zmianę stylu życia i reżim wprowadzony przez trenera Krzysztofa Ferenca. Kamery programu będą podglądać codzienność każdego z mężczyzn. Tym razem finałem zmagań dla uczestników będzie prawdziwy wydolnościowy sprawdzian.(od 31 sierpnia w poniedziałki, a od 30 wrześnie dodatkowo w środy) niekwestionowany hit TTV, który od kilku lat cieszący się ogromną popularnością wśród widzów. W najnowszym trzynastym sezonie programu powstaną aż 24 odcinki, czyli na widzów czekają dwie premiery w tygodniu.Na antenie TTV nie zabraknie również(od 3 września), których nie trzeba szerzej przedstawiać - Dagmara, Kasia i Iza prowadzą życie dalekie od przeciętności, czym u jednych wzbudzają sympatię i podziw, a u innych - krytykę i zazdrość. Jednak nawet ich ekscentryczne perypetie nie są wolne od trosk dnia codziennego. Jesienią w programie zadebiutują też nowe, bardzo charakterystyczne królowe. Sylwia, na co dzień mieszkanka Krakowa, która na przejażdżkę szybkim samochodem wydałaby każde pieniądze. W wolnym czasie często odwiedza strzelnicę, a z narzeczonym prowadzi firmę... rozbrajającą bomby. Pojawi się też niezwykły duet królowych z Chorzowa, Patrycja i Justyna, które prowadzą wspólne, bujne życie z tym samym partnerem. Po raz pierwszy w programie zagości też reprezentacja z Trójmiasta - Ania, która swoje życie dzieli pomiędzy pracą, a podróżami z ukochanym oraz Damian i Leon, duet w życiu i w pracy, którzy razem prowadzą klinikę medycyny estetycznej.Ofertę programową stacji uzupełni najdłużej emitowany program TTV. Dziennikarze i reporterzyw każdym z pięciu codziennych wydań będą tam, gdzie aktualnie dzieje się coś ważnego. Każdego dnia najświeższe newsy przedstawiają widzom dziennikarze: Małgorzata Prokopiuk, Patrycja Stockinger oraz Jakub Porada.