Jesień w TVP1 i TVP2. Nowe seriale i programy rozrywkowe

Łukasz Szewczyk

• Nowości i sprawdzone hity jesienią na głównych antenach TVP

• Nowe seriale: "Ludzie i bogowie", "Kasta", "Motel Polska", "Uzdrowisko"

• Nowe programy rozrywkowe: "Anything Goes. Ale Jazda!", "Ameryka da się lubić", "Przyjaciele na zawsze", "Smaki świata po polsku".

Wśród serialowych nowościprzygotowała dla swoich widzów(emisja od 13 września). Jest to opowieść o ludziach, którym historia kazała zmierzyć się z ciężarem podejmowania decyzji o życiu i śmierci innego człowieka. Serial ukazuje działania oddziału o kryptonimie "Pazur" działającego w czasie II wojny światowej w Warszawie w strukturach kontrwywiadu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej AK. Jego pierwowzorem był słynny oddział bojowy kontrwywiadu o kryptonimie "Wapiennik", który powstał w 1941 r., a jednym z jego głównych zadań była likwidacja osób skazanych wyrokami sądów podziemnych. Wydarzenia, o których mowa w serialu, zainspirowane zostały prawdziwymi akcjami bojowymi, o których głośno było w okupowanej Warszawie.Z kolei(od października) to nowy serial paradokumentalny o ludziach pokrzywdzonych przez "system", tytułową kastę, czyli układy pomiędzy sędziami, prokuratorami i biznesmenami. Każdy odcinek opowiada historię człowieka, który nie poddaje się niesprawiedliwemu wyrokowi sądu i walczy o sprawiedliwość. W tym celu zgłasza się do kancelarii "Wolski i wspólnicy" z nadzieją, że adwokaci pomogą mu w trudnej, często beznadziejnej, sytuacji. Praca prawników polega tu na znalezieniu nowych dowodów, doprowadzeniu do rewizji procesu i udowodnieniu, że poprzedni wyrok był "ustawiony". Każdą sprawę prowadzi para adwokatów - Marta (Wiktoria Grabowska) i Filip (Andrzej Olszewski) lub Jan (Jakub Grzybek) i Lidia (Patrycja Kawecka). Pomagają im detektyw Marek Maj (Piotr Makarski), informatyk Viki (Paweł Strumiński) i nieoceniona pani Czesia (Dorota Wierzbicka Matarelli), pomagająca w prowadzeniu kancelarii.Kolejna nowość jesiennej ramówki to serial reality o tematyce polityczno-społecznej(od 15 września). Gospodarzem jest Jacek Łęski, który wraz z gośćmi będzie komentował wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne. Bohaterami serialu będą zarówno osoby znane i lubiane, jak również zwykli ludzie z poczuciem humoru, zdrowym rozsądkiem i ciekawością świata.Jesienią 2020 roku widzowie telewizyjnej Jedynki będą mogli oglądać także premierowe odcinki takich produkcji serialowych jak:(od 31 sierpnia),(od 31 sierpnia),(od 4 września),(od 8 września),(od 10 września),(od 12 września).Z siódmym sezonem wraca popularny program(od 13 września). W nowym sezonie programu "Rolnik szuka żony", wymarzonego partnera przy wsparciu prowadzącej, Marty Manowskiej szukać będą: Magdalena - rolniczka z Wielkopolski, Maciej - doktorant rolnictwa z Uniwersytetu Technologicznego-Przyrodniczego, Paweł - podróżnik i hodowca krów szkockich, Dawid - naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej i - najstarszy w tej edycji - Józef, sadownik i pszczelarz z Lubelszczyzny.Telewizyjna Jedynka kontynuuje także teleturniej(od 31 sierpnia). We wrześniu na fanów programu czeka, która 30 lat temu debiutowała podczas 27. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wraz z zaproszonymi do studia przyjaciółmi artystki, wokalistami, Reni Jusis i Mieczysławem Szcześniakiem oraz pięściarzem, Marcinem Najmanem - Edyta będzie wspominać początki swojej kariery i wydarzenia, które miały największy wpływ na jej życie i twórczość. Nie zabraknie anegdot i barwnych opowieści, a także przebojów w wykonaniu jubilatki i jej gości. Widzowie usłyszą, m.in. najnowszy singiel Edyty Górniak zatytułowany "Lime". W kolejnych odsłonach także. W przygotowaniu są również odcinki specjalne z udziałem aktorów serialu "Klan", muzycznych legend lat 80. i 90. oraz wybitnych sportowców, artystów kabaretowych i głodnych przygód podróżników.Jesień na antenie TVP1 to także Teatr Telewizji.to pierwsza premiera Teatru Telewizji w sezonie jesiennym. Spektakl w reżyserii Bodo Koxa to współczesna komedia ukazująca zderzenie przedstawicieli dwóch światopoglądów na bezludnej wyspie. Kolejną premierą Teatru Telewizji będzie, planowany na 5 października, spektaklw reżyserii Ewy Małeckiej. Dla autorki scenariusza, kanwą fabuły stały się wydarzenia z września 1939 roku. Narracja skupia się wokół trzech etapów obrony Warszawy, wpisanych w rytm pracy Polskiego Radia. Widzowie Teatru Telewizji zobaczą też dramat Mariana Hemaraw reżyserii Zbigniewa Lesienia. Spektakl porusza temat wiary i paradosków dotyczących oceny bohatera, który był uczestnikiem cudu.W poniedziałki dokumentalny cykl "Świat bez fikcji", a w nim premiery: "Cienie Imperium" - przedstawia historię mężczyzn z krajów, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego; "Chiny. Nowy jedwabny szlak" - przedstawia sytuację w Chinach, w kontekście nowych projektów gospodarczych prezydenta XI Jinping, zwanych projektami stulecia; "Ścigając zło" - prusza problem ataków terrorystycznych w miejscach publicznych.Sporo nowości także na antenie. Serialową nowością jest(od 31 sierpnia). Akcja serialu toczy się w prywatnym uzdrowisku, a jego bohaterami są członkowie personelu medycznego i administracyjnego sanatorium. Perypetie pracowników splatają się z historiami pensjonariuszy ośrodka, dla których pobyt w tym wyjątkowym miejscu to przede wszystkim okazja do oderwania się od życia codziennego i zaznania wielu, nowych emocji. W serialu nie zabraknie humoru, zabawy, wątków miłosnych oraz intryg i silnych namiętności. Będzie to opowieść o współczesnym życiu, ale też żartobliwa i opowiedziana z dystansem historia wielu pokoleń żyjących w jednym miejscu.Dodatkowo telewizyjna Dwójka będzie kontynuowała dobrze znane seriale:(od 1 września),(od 8 września),(od 9 września),(od 9 września) oraz(od 14 września)Jesień w TVP2 to także sporo nowych programów rozrywkowych. Pierwsza propozycja to program(od 11 września), w którym gwiazdy śpiewają, tańczą i biorą udział w serii zabawnych konkurencji. Program poprowadzi Elżbieta Romanowska. Widzowie zobacza też Krzywą Scenę, czyli specjalnie przygotowaną scenografię, któraw zależności od scenariusza odcinka przypomina np., pokój dzienny czy. Kuchnię W polskiej edycji zobaczymy m. in. odcinki: "Odlotowe kalambury", w którym wiszący 2 m nad ziemią uczestnik będzie musiał przedstawić hasło za pomocą pantomimy, "Żywe litery", gdzie trzeba literować hasło używając jedynie ruchów ciała, czy "Chińskie cienie", w którym hasło odgadywane jest na podstawie gry cieni. W programie wystąpią m.in.: Tomasz Karolak, Anna Dereszowska, Adam Zdrójkowski, Aleksandra Szwed, Mikołaj Roznerski, Maria Dejmek, Joanna Jędrzejczyk, Tomasz Oświeciński, Tomasz Barański, Edyta Herbuś, Dawid Kwiatkowski, Katarzyna Skrzynecka, Joanna Opozda, Patrycja Kazadi.Kolejna propozycja to nowy show(od 12 września) nawiązujący do kultowego programu "Europa da się lubić". Gospodynią programu będzie Ida Nowakowska-Herndon, która przez kilka lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Prowadząca zaprosi do każdego odcinka czterech mieszkających w Polsce i mówiących po polsku Amerykanów oraz polskie gwiazdy. Gośćmi programu będą m.in.: Edyta Górniak, Marcin Gortat, Andrzej Piaseczny, Tomasz Karolak, Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk, Maryla Rodowicz, Cezary Pazura i Joanna Jędrzejczyk. Amerykanie mieszkający w Polsce w dowcipny sposób zmierzą się ze stereotypami o Stanach Zjednoczonych i jej mieszkańcach. Opowiedzą, co w Polsce ich zaskoczyło, co zachwyciło oraz co sprawiło, że postanowili zamieszkać właśnie tutaj. W programie nie zabraknie dobrej muzyki w wykonaniu polskich gwiazd.Z kolei w nowym teleturnieju(od 6 września). Nowy, emocjonujący teleturniej TVP2, w którym gwiazdy przeniosą widzów do czasów swojego dzieciństwa. W każdym odcinku gwiazda i bohater programu wraca do rodzinnej miejscowości, gdzie odwiedza przyjaciół z dzieciństwa i bliskie sobie miejsca: dom, podwórko, podstawówkę, klub sportowy czy dom kultury. Celebryta organizuje grupę najbliższych przyjaciół z dawnych lat i razem jadą do studia Telewizji Polskiej, by zagrać o nagrody pieniężne na wybrany, charytatywny cel. Do wygrania będzie 35 tys. Zł. Gra składa się z trzech rund, w których padają cztery pytania i zadania bonusowe zakończone finałem. Pytania będą dotyczyć wiedzy szkolnej, od pierwszej klasy do matury, a także ważnych wydarzeń w Polsce i na świecie, panującej mody, trendów muzycznych, filmu czy stylu życia. W programie wystąpią m.in.: sportowcy Dariusz Michalczewski i Joanna Jędrzejczyk, wokaliści - Piotr Kupicha i Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus oraz tancerz, Marcin Hakiel i satyryk, Marcin Daniec.Stacja przygotowała także nowy program kulinarny(od 6 września). Ola Nguyen to mistrzyni kuchni, która podbiła serca widzów nieszablonowym podejściem do polskiej kuchni, którą nieustannie wzbogaca orientalnymi smakami. Mistrzyni orientalnej kuchni chce teraz poznać kulinarny gust mniejszości etnicznych, które mieszkają w Polsce. Pomaga jej w tym Robert El Gendi, prezenter, który choć urodził się na Mazurach, ma w sobie egipską krew. Program pokaże, że nawet nie opuszczając granic Polski można zakosztować orientalnego smaku, a Polacy to naród tolerancyjny i ciekawy świata.Dodatkowo telewizyjna Dwójka kontynuowała będzie programy rozrywkowe:(od 12 września),(od 6 września),(od 4 października),oraz