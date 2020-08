Sportowa jesień na antenach Polsatu: Liga Mistrzów, Europy i Narodów, boks, MMA, F1, tenis, siatkówka

Łukasz Szewczyk

• Jesień na sportowych antenach Polsatu

• Prestiżowe turnieje tenisowe i gale sportów walki, start nowego sezonu siatkarskiego w Polsce i Europie, powrót piłkarskiej Ligi Narodów oraz Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA.

Już na początku września rozpocznie sięczyli rozgrywek, które w założeniu mają zastąpić mecze towarzyskie. W odróżnieniu od nich, w Lidze Narodów gra toczy się o spadki i awanse pomiędzy dywizjami, do których poszczególne reprezentacje trafiają na podstawie rankingu. Rozgrywki stanowią też przepustkę na Mistrzostwa Świata. W drugiej edycji Ligi Narodów Polacy ponownie znaleźli się w europejskiej elicie. Pierwszym grupowym rywalem Biało-Czerwonych będą Holendrzy, a w kolejnych meczach kadra Jerzego Brzęczka zagra jeszcze z Bośnią i Hercegowiną oraz Włochami.Przełom września i października to początek. Wyjątkowo krótka przerwa między dopiero co zakończoną oraz nową edycją europejskich pucharów, to świetna wiadomość dla wielbicieli klubowego futbolu na najwyższym poziomie. Triumf Roberta Lewandowskiego w barwach Bayernu Monachium rozbudził apetyty polskich kibiców u progu nowego sezonu Champions League. Wyjątkowym zainteresowaniem będzie cieszyła się Liga Europy, której finał odbędzie się w Gdańsku.Także fani siatkówki nie będą narzekać na brak emocji. Oprócz nowego sezonu woraz, kanały sportowe Polsatu transmitować będą też. Aż pięć polskich klubów już zapewniło sobie udział w fazie grupowej CEV Champions League, a dołączyć mogą do nich dwa kolejne.Za sprawą pandemii koronawirusa na jesień zostały przeniesionerangi ATP Masters 1000. Widzowie kanałów sportowych Polsatu będą mogli oglądać między innymi rywalizację w Rzymie i Paryżu. Tradycyjnym zakończeniem sezonu będzie turniej Nitto ATP Finals w Londynie.Fani sportów walki przez całą jesień mogą liczyć na bogatą ofertę. 27 września przed upragnioną szansą stanie Jan Błachowicz. Najlepszy polski zawodnik mieszanych sztuk walki stoczy pojedynek o pas mistrza organizacji UFC. Swoje gale szykują też federacje KSW, FEN oraz Babilon MMA.Jesienią odbędą się kolejne wyścigiorazz udziałem Roberta Kubicy. Przez całą jesień widzowie kanałów sportowych Polsatu będą też mogli śledzić rywalizację w piłkarskiej Fortuna, Fortunaoraz koszykarskiej Energa