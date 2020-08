Jesień w Polsacie: Nowe seriale na podstawie kinowych hitów, sprawdzona rozrywka, więcej kabaretów

Łukasz Szewczyk

• Jesień w Polsacie

• Trzy nowe seriale nakręcone na podstawie kinowych hitów "Bez skrupułów", "Bad Boy" i "Mayday"

• Sprawdzone formaty rozrywkowe: "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Love Island. Wyspa miłości" czy "Ninja Warrior Polska".

Widzowie Polsatu już tej jesieni zobaczą trzy seriale, nakręcone na podstawie kinowych hitów. Wszystkie produkcje zostaną wyemitowane w telewizji Polsat premierowo. Serialowe pasmo zaplanowane jest na godz. 20.00 w soboty. W głównych rolach 5 - odcinkowego serialu, na podstawie filmu "Solid Gold", zobaczymy Janusza Gajosa, Andrzeja Seweryna, Olgierda Łukasiewicza, Danutę Stenkę czy Piotra Stramowskiego. To budząca skrajne emocje historia powiązań polityczno - biznesowych, z oficerami CBŚ w tle. Główną bohaterką jest młoda, uczciwa policjantka, która w czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji zostaje porwana i zgwałcona. Uciekając zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy. Kilka lat później, odnajduje ją były szef, by namówić do powrotu i rozpracowania przestępców zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu.to serial nie tylko dla fanów piłki nożnej, chcących poznać ciemną stronę sportu. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców. Jak mówią niektórzy krytycy, "Bad Boy" to najlepszy obraz kontrowersyjnego reżysera Patryka Vegi. Specjalista od kina sensacyjnego, tym razem opowiada historię o środowisku kibiców piłkarskich. Jak to u Vegi - nie zabraknie powiązań z mafią i gangsterami. W pierwszoplanowych rolach zobaczymy Antka Królikowskiego, Macieja Stuhra oraz Andrzeja Grabowskiego. Role niepokornych kobiet zagrały Małgorzata Kożuchowska i Katarzyna Zawadzka.Po dwóch mocnych serialach sensacyjnych, proponujemy także jedną z najśmieszniejszych komedii na świecie -. W skrócie: jeden mężczyzna, dwie żony i setki kłopotów! Ale czy dwie żony... to już zdrada? Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie - jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz... Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa... do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty. Scenariusz 4 - odcinkowego serialu powstał na podstawie sztuki, która podbiła serca widzów na całym świecie od europejskich stolic aż po nowojorski Broadway, a w samej Polsce wystawiana była tysiące razy w kilkudziesięciu teatrach na terenie całego kraju.Do jesiennej ramówki trafią także nowe sezony takich serialowych produkcji jak:(od 3 września),(od 31 sierpnia) czy(od 31 sierpnia),czyJesień 2020 roku w telewizji Polsat to przede wszystkim nowe sezony popularnych programów rozrywkowych. Po kilkumiesięcznej przerwie gwiazdy i tancerze wracają na parkiet. W XI edycji(od 4 września) zatańczą: piosenkarka Ania Karwan w parze z Jankiem Klimentem; aktorka, wokalistka i influencerka Julia Wieniawa ze Stefano Terrazzino; serialowa Julka z Przyjaciółek Nicole Bogdanowicz z Kamilem Kuroczko; modelka Edyta Zając w towarzystwie debiutującego na parkiecie Michała Bartkiewicza; gwiazda Internetu, piosenkarka i youtuberka Sylwia Lipka wraz z weteranem show Polsatu, Rafałem Maserakiem; pogodynka Polsatu i Polsat News Milena Rostkowska-Galant, a partneruje jej zwycięzca V edycji Jacek Jeschke; aktor Tomasz Oświeciński z nową trenerką Wiktorią Omyłą; aktor, twórca kabaretowy, rockman i sportowiec w jednym - Bogdan Kalus i Lenka Klimentowa, uczestnik "Ninja Warrior Polska" Sylwester Wilk, który z każdej opresji wychodzi cało, a u jego boku Hanna Żudziewicz, laureatka VI edycji "Tańca z Gwiazdami"; zwycięzca "Love Island. Wyspa miłości", trener tenisa Mikołaj Jędruszczak, któremu w tanecznych zmaganiach towarzyszy Sylwia Madeńska, partnerka także w życiu prywatnym. W jury niezmiennie zasiądą: surowa Iwona Pavlović, sypiący anegdotami Andrzej Grabowski i wielokrotny mistrz świata w tańcu - Michał Malitowski! Program poprowadzi niezawodny duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.Na antenie Polsatu także XII edycja show(od 5 września). W programie udział biorą udział: piosenkarki Gosia Andrzejewicz i Marta Gałuszewska, aktorki Natalia Avelon i Kamila Boruta, aktorzy Maurycy Popiel, Filip Gurłacz i Karol Dziuba oraz czadowy Czadoman czyli król dyskotek Paweł Dudek. Ich sceniczne metamorfozy w najbardziej znane gwiazdy muzyczne ocenią: Małgorzata Walewska, Kacper Kuszewski, Katarzyna Skrzynecka i zwycięzca 12. serii Adam Strycharczuk. Program prowadzi duet - Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor.Na antenę Polsatu powraca(od 31 sierpnia). Płomienne romanse, przyjaźnie, układy, zdrady, dramaty, morze śmiechu i wylanych łez - to wszystko i jeszcze więcej czeka uczestników w hiszpańskiej willi. Czy uda im się zdobyć serca widzów i zdobyć popularność taką, jak finaliści pierwszej edycji Love Island? Drugą edycję gorącego reality tv show ponownie poprowadzi Karolina Gilon.Na widzów czeka także drugi sezon(od 1 września). Aby zdobyć tytuł polskiego Ninja i nagrodę w wysokości 150 tys. tysięcy złotych, uczestnicy mają do pokonania wyjątkowo trudny tor - 32 przeszkody na odcinku 150 metrów. Tor tworzą różnego rodzaju kratownice, konstrukcje metalowe, łańcuchy i baseny. Do tej pory tylko 9 śmiałkom na świecie udało się dotrzeć do końca, pokonać najważniejszą przeszkodę i zdobyć legendarną Górę Midoriyama. W drugim sezonie "Ninja Warrior Polska" zmagania uczestników niezmiennie komentować będą: dziennikarz i komentator Polsat Sport Jerzy Mielewski oraz zawodnik MMA Łukasz "Juras" Jurkowski. Do teamu dołączyła także Karolina Gilon.Także jesienią Telewizja Polsat wraz z niezawodną ekipą programupod wodzą Katarzyny Dwbor pomoże kolejnym rodzinom żyjącym w skrajnych warunkach. W tym sezonie ekipa programu będzie świętowała również dwusetny odcinek. Nie zabraknie łez wzruszenia, dramatycznych zdjęć pokazujących warunki mieszkaniowe wielu polskich rodzin, opowieści chwytających za serce.Rozrywka w Polsacie to także kabarety. Z okazji jubileuszu 15-lecia Paranienormalni zapraszają widzów na specjalny cykl programów z udziałem najlepszych polskich kabaretów i zaproszonych gwiazd. Każdy odcinek programu(od 2 września) prowadzi gość specjalny. Gospodarzem pierwszego odcinka będzie Krzysztof Ibisz. W programie zobaczymy przebojowy skecz kabaretu Ani Mru Mru, a gościnnie wystąpi również Pan Li - najlepszy iżulionista świata. W niecodziennej roli pojawi się na scenie.... Anita Włodarczyk.to nowa odsłona cyklu kabaretowego w Telewizji Polsat. Program połączy kabaret, muzykę, ciekawych gości, niecodzienne rozmowy i mnóstwo niespodzianek. A wszystko to za sprawą prowadzących - Kabaretu Skeczów Męczących i zaproszonych przez nich gwiazd. Za oprawę muzyczną odpowiada przebojowy zespół Enej. Każdy z odcinków będzie okazją do spotkania ze znanymi artystami kabaretowymi. Wśród gości pojawią się m.in. Igor Kwiatkowski, Jerzy Kryszak, Kabaret Nowaki, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Czesuaf, Kabaret K2 oraz niezwykle utalentowane i znane już z kolaboracji z KSM aktorki - Moniki Dryl i Adrianna Borek.Powraca też(od 13 września). Ulubieńcy kabaretowej publiczności ponownie zabiorą widzów do niewielkiej miejscowości Radość, a dokładnie na słynny przystanek PKS, wokół którego toczy się życie mieszkańców. Tam spotkamy nowoczesną sołtyskę Ewę Błachnio, jej asystenta Michała Wójcika i starego, ceniącego tradycję sołtysa Krzysztofa Hanke. Nie zabraknie Sławomira w roli komendanta Straży Pożarnej i jego żony Kajry. W nowym sezonie do Radości zawita również Robert Korólczyk, Łukasz Kaczmarczyk, Przemysław Sasza Żejmo.Jesień w na antenach Polsatu to także sporo wydarzeń sportowych