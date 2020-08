Osiem nowości, seriale i rozrywkowe hity jesienią w TVN

Łukasz Szewczyk

• Jesień w TVN

• Osiem nowości: "Lego Master", "Królestwo kobiet", "Usta usta", "Szadź", "Tacy sami", "Kosmiczny mecz", "Rozwód: Walka o wszystko", "Totalne remonty Szelągowskiej"

• Sprawdzone hity: "Top Model:, "Kuchenne rewolucje", MasterChef", "Kuba Wojewódzki", "Milionerzy", "Na Wspólnej", "Kobieta na krańcu świata"

Jesienią 2020 roku telewizja TVN dla swoich widzów przygotowała aż osiem nowości. Wysyp nowych seriali. Po pierwsze wielki powrót po latach - serial(od 6 września). Produkcja w przełomowy sposób opowiada o życiowych dylematach trzech par. Głównych bohaterów, mimo wielu różnic, łączy prawdziwa przyjaźń. Choć życie każdego poszło w innym kierunku, są zgraną paczką, rozumieją się w pół słowa, potrafią razem śmiać się i wspierać, kiedy trzeba. W rolach głównych: Paweł Wilczak (Adam), Wojciech Mecwaldowski (Piotrek), Magdalena Popławska (Agnieszka), Sonia Bohosiewicz (Iza), Marcin Perchuć (Krzysztof).Kolejna nowość to komediowy serial(od 18 października). Cztery różne kobiety łączy przewrotny los − przez jednego mężczyznę wpadają w sam środek kryminalnej intrygi. Zdane tylko na siebie, będą musiały stawić czoło światu. Wera (Aleksandra Adamska), Ineza (Krystyna Janda) i Gabi (Gabriela Muskała) to zwyczajne kobiety szukające miłości, rodzinnego szczęścia i spełnienia. Dzięki Robertowi (Artur Żmijewski) obecna żona, była żona oraz kochanka mają zapewnione spokojne i dostatnie życie. Niespodziewany zgon "mężczyzny ich życia" sprawia, że świat staje na głowie. W spadku, zamiast majątku, otrzymują firmę i... długi u miejscowego gangstera. W jednej chwili znajdują się w samym centrum przestępczych porachunków. Co więcej, pojawia się jeszcze ta czwarta - Olga (Karolina Gruszka), tajemnicza nieznajoma, którą też coś łączyło z Robertem. Dostojna Ineza, piękna i młoda Wera, dobrotliwa Gabi i intrygująca Olga szybko muszą znaleźć wspólny język i zjednoczyć siły, bo tylko razem są nie do pokonania. A przed nimi nie lada wyzwania.Przygotowano także telewizyjną premierę hitu Playera.(od 13 października), serial na podstawie powieści Igora Brejdyganta, to nietypowe połączenie thrillera i kryminału z wyjątkowymi kreacjami aktorskimi Macieja Stuhra i Aleksandry Popławskiej. Zagadka nie stanowi tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Charyzmatyczny wykładowca, kochający ojciec dwójki dzieci, który wśród swoich studentek wypatruje kolejnych ofiar. Taki właśnie jest Piotr Wolnicki. Czy Agnieszce Polkowskiej uda się odkryć personalia mordercy? Zaczyna się wyścig, w którym stawką będzie ludzkie życie.Kolejna serialowa nowość to(od 27 września), kreskówka, w której głównym bohaterem jest piłkarska gwiazda światowego formatu - Robert Lewandowski. Akcja kreskówki rozpoczyna się w kosmosie, gdzie w odległej o milion lat świetlnych galaktyce, na sztucznej asteroidzie Spaceball, odbywają się międzygwiezdne mistrzostwa w futbolu zwane Galaktyczną Ligą. Na te zawody najbardziej rozwinięte cywilizacje wystawiają swoje drużyny, by zdobyć puchar rozgrywek nie z tego świata. Niestety, sytuacja na kosmicznym boisku z roku na rok jest coraz gorsza - piłkarze zapominają o zasadach gry fair play, stosując coraz większy wachlarz sztuczek i fauli. Po kilku latach bezczynności Międzygwiezdna Federacja Piłki Nożnej decyduje się położyć kres niesportowemu zachowaniu zawodników. Działacze dochodzą do wniosku, że kryzys zażegnać może jedynie pojawienie się nowej drużyny, z całkiem "młodej" planety. Ich wybór pada na Ziemię, dokąd wysyłają swojego zwiadowcę RL-9, powierzając mu misję - ma skompletować nową drużynę.Serialowa jesień w TVN to także(od 1 września),(od 1 września) oraz(od 1 września).Jesień w TVN to także nowe programy rozrywkowe. Najważniejszą premierą będzie polska edycja światowego hitu(od 14 listopada). Nowy show to spełnienie marzeń każdego wielbiciela klocków i dobrej zabawy. Uczestnicy będą tworzyć spektakularne miniatury budynków, pojazdów i miejsc, skomplikowane mechanizmy oraz całe miasta. To wszystko powstanie z ponad dwóch milionów klocków Lego. Co więcej, gracze będą musieli stawić czoło presji czasu, rywalom oraz ogniu krytyki ekspertów. Program poprowadzi Marcin Prokop.W październiku nowy codzienny program scripted reality. Historie par, które zdecydowały się na rozstanie. W każdym odcinku widzowie będą poznawać historię jednej pary i kulisy jej burzliwego rozwodu. Małżonkowie chcą się rozstać rozstać, ale mają zupełnie odmienny pogląd na sposób, w jaki to zrobić. Stosują więc różne chwyty - głównie te poniżej pasa. Jak zatem wyjść z pojedynku sądowego cało? Na te pytania odpowiedzą eksperci - autentyczni prawnicy specjalizujący się w sprawach rozwodowych oraz psychologowie, mediatorzy i doradcy finansowi, którzy śledzą w studio historie par, komentują je i radzą, odnosząc się często do własnych doświadczeń zawodowych.W nowym programie(od 5 października) najpopularniejsza w kraju projektantka wnętrz przeprowadzi spektakularne remonty, które odmienią życie bohaterów programu. Poznamy aż dziesięć niezwykłych osób, które na co dzień poświęcają się dla innych. Metamorfoza domu lub mieszkania będzie prezentem od ich bliskich. Dorota Szelągowska, ruszając w Polskę z remontową misją, odkryje nie tylko warstwy kurzu pod starą boazerią oraz nierówne ściany. Przede wszystkim pozna ciekawe historie wyjątkowych osób, które są świadectwem ludzkiej dobroci i wdzięcznościZ kolei(od 5 października) to coś więcej niż doraźna pomoc czy zwykły przelew na cel charytatywny. To realne wsparcie polegające na prawdziwym zainteresowaniu się cudzymi problemami i ich rozwiązywaniu. Co tydzień widzowie będą świadkami spotkania dwóch - pochodzących z diametralnie różnych światów - rodzin. Członkowie tych lepiej sytuowanych podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą, tym w gorszej sytuacji życiowej pomogą stanąć na nogi i uwierzyć w siebie. Podczas wspólnej drogi między bohaterami odcinka zaciśnie się więź - która w normalnych warunkach nie miałaby okazji się zbudować - a w tunelu potrzebujących pojawi się światełko nadziei. Widzowie zobaczą, jak dobro zmienia rzeczywistość i przekonają się, że pomagając innym, pomagamy też sobie.Dodatkowo na antenę TVN wracają z nowymi sezonami: modowe show(od 2 września), poszukiwania mistrza gastronomi i walka o tytuł(od 6 września), talk-show(1 września),(od 25 października), teleturniej(od 1 września), reality-show(od 3 września), magazyn medyczny(od 5 września),(od 31 sierpnia) oraz magazyny(od 1 września) i