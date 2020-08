"Obywatel Jones", "Sługi wojny", "Sala samobójców. Hejter", "John Wick 3", "Supernova" - filmowy wrzesień w Canal+

Łukasz Szewczyk

• "Sługi wojny", "Sala samobójców. Hejter", "Pan T.", "Obywatel Jones", "Supernova" oraz "Ikar. Legenda Mietka Kosza", "John Wick 3" czy "Le Mans '66" - to najważniejsze filmowe premiery września w Canal+ Premium

• Nowe seriale

Sporo filmowych premier we wrześniu na antenie. Listę premier otwiera(1 września), czyli wyróżniona Oscarem za scenariusz, satyra o chłopcu, który miał zostać wzorowym obywatelem III Rzeszy. Rezolutny Jojo szkoli się w szeregach Hitlerjugend. Nie idzie mu najlepiej. Ma jednak wyimaginowanego przyjaciela, który podtrzymuje go na duchu. Jest nim sam... Adolf Hitler.Kolejna propozycja to polski film sensacyjny(5 września). Komisarz Samborski kulom się nie kłania, bo w walce z bioterrorystami nie ma miejsca dla mięczaków. Trzeba chronić swoje DNA. Komisarz ma na rozkładzie nową sprawę. Musi wyjaśnić śmierć Jerzego Abramskiego, profesora transplantologii. W dochodzeniu pomaga mu młodsza aspirant Marta Zadara.Wśród premier animowany film(6 września). Szpiegowska śmietanka. Pyszałkowaty Lance Sterling mógłby zawstydzić Jamesa Bonda, zaś safanduła Walter Beckett to wynalazca jakich mało. Ten niedobrany duet musi uchronić świat. Zadanie będzie tym trudniejsze, że Walter niechcący zamienił Lance'a w gołębia, a przecież trudno, żeby gołąbek pokoju był asem wywiadu."Wybrał mnie spośród całego miotu splątanych łap i ogonów" - opowiada Enzo o tym, jak trafił pod opiekę Denny'ego. Enzo, nazwany na cześć ikony włoskiej motoryzacji, jest psem o gawędziarskim usposobieniu, zaś jego pan Denny to utalentowany kierowca wyścigowy.(6 września) przedstawia historię ich niezwykłej relacji.Sasha Bruder pragnie być reporterską gwiazdą i brylować w mediach. Niestety, fakty są takie, że utknęła w miejscu, czyli w lokalnej stacji telewizyjnej. I oto, gdy zostaje porwana, sama staje się bohaterką mrożącej krew w żyłach historii wartej pierwszych stron gazet. Thriller(11 września) gęsty od niepokojącej atmosfery.Kolejna propozycja to szokująco aktualny thriller w reżyserii Jana Komasy(12 września). twórca nominowanego do Oscara "Bożego Ciała", kreśli obraz dzisiejszej Polski jako kraju ogarniętego plagą nienawiści - strefy wojny, gdzie najwięcej skorzystać mogą ludzie bezstronni i cyniczni.Matt Damon i Christian Bale jako legendy motoryzacji w filmie(13 września). Ford rzuca wyzwanie Ferrari. Do decydującego starcia dojdzie podczas wyścigu Le Mans, w którym jak dotąd zwyciężały maszyny włoskiego koncernu. Triumf Fordowi ma zagwarantować para asów: konstruktor Carroll Shelby oraz kierowca Ken Miles.(15 września) jest pisarzem i indywidualistą, prawdziwym arystokratą ducha, któremu niestety przyszło żyć w Polsce Ludowej. Elegancki i enigmatyczny, kursuje po Warszawie lat 50., wyglądającej trochę jak z Barei, a trochę jak z Kafki. Obrazy codzienności pana T. urozmaicają jego literackie fantazje. Stylowy, czarno-biały film z Pawłem Wilczakiem w roli głównej.Wśród premier psychodeliczny film grozy o malarce, która stymuluje wyobraźnię przy pomocy groźnej substancji -(18 września). Chcąc przełamać artystyczną blokadę, młoda malarka Dezzy zażywa tajemniczy narkotyk. W rezultacie wpada w szał - w tym samym stopniu twórczy, co autodestrukcyjny. Pulsujący neonowymi światłami horror, którego akcja rozgrywa się w świecie kalifornijskiej bohemy.Z kolei(19 września) to oskarżycielski film historyczny w reżyserii Agnieszki Holland. Gareth Jones przybywa do ZSRR, chcąc przeprowadzić wywiad ze Stalinem. Na miejscu dowiaduje się o pladze głodu na Ukrainie. Zszokowany i oburzony, zrobi wszystko, aby świat poznał prawdę. Czy jednak świat będzie go słuchał?Wrzesień w Canal+ to także kolejna odsłona serii o zabójcy, któremu kamiennej twarzy i żelaznej charyzmy użycza Keanu Reeves, czyli(20 września). Złamawszy zasady społeczności płatnych zabójców, legendarny John Wick staje się celem. Cena za jego głowę wynosi 14 miliony dolarów. Teraz "Baba Jaga" ma przeciwko sobie cały świat - szanse są wyrównane.Tragiczny wypadek i walka klas to z kolei(24 września). Rozpędzona rządowa limuzyna potrąca matkę z dwójką dzieci. Na miejsce przybywają policjanci, a także ludzie z okolicy, którzy chcą dokonać samosądu. Sytuacja eskaluje i grozi wybuchem.Dawid Ogrodnik jako niewidomy jazzman w filmie(26 września). Mieczysław Kosz - legenda polskiego jazzu. Niewidomy, który potrafił grać na pianinie z niebiańskim polotem. Ikar, który zmarł w wieku dwudziestu dziewięciu lat. O tej wybitnej i tragicznej postaci opowiada film Macieja Pieprzycy.Na zakończenie miesiąca komedia(27 września). Tym razem nie ma mowy o małżeństwach i rozwodach. Gorzej - pary młode z poprzedniej części będą chciały opuścić Francję. Jak daleko posuną się teściowie, by zatrzymać ich w kraju? Religia, tożsamość i narodowe stereotypy znów trafią na ołtarz krytyki, a państwo Verneuil i inni zostaną wyspowiadani na ekranie z małych i dużych grzechów.Wrzesień to także filmowe premiery na antenie. Pierwsza propozycja to ciąg dalszy znanej produkcji o strażackim klanie z Chicago, czyli(7 września). W ramówce także(8 września). Alexa rzuciła miliarderka, więc podstarzały babiarz musi wrócić na łono rodziny. Co teraz? Najlepiej poderwać inną bogaczkę, a przy okazji wyszkolić nastoletniego siostrzeńca na zawodowego kobieciarza. W głównej roli Kad Merad, król francuskiej komedii.Kolejna propozycja to(9 września). Benni ma dziewięć lat i kartotekę buntowniczki. Pobudliwa oraz bezkompromisowa, jest zakałą placówek resocjalizacyjnych. Jedyne, o czym marzy, to wrócić do matki, ale rodzicielka wcale nie jest pewna, czy powrót Benni jest najlepszym rozwiązaniem. Na małolacie wszyscy stawiają krzyżyk. Może szansę da jej nowy opiekun społeczny?(15 września) to jeden z największych hitów koreańskiego kina. Yong-Nam to typowy życiowy nieudacznik mieszkający kątem u swoich rodziców. Za czasów licealnych znany ze swoich wspinaczkowych sukcesów. Teraz, jedyne, czym mógłby się pochwalić, to zaproszenie na kolejną rozmowę rekrutującą do pracy. Kiedy w pobliskiej dzielnicy Seulu tajemniczy mężczyzna rozpyla trujący gaz, Yong i Eui postanawiają współpracować, starając się zapewnić wszystkim bezpieczne schronienie i ucieczkę ze strefy narażonej na zatrucie.(16 września) to film o związkach życia z literaturą, w którym główne role odgrywają Virginie Efira oraz Adele Exarchopoulos. Z kolei(22 września) to historia Aby Johnson, pnącej się po szczeblach kariery pracownicy wielkiej kliniki aborcyjnej, a następnie aktywistki przeciwstawiającej się usuwaniu ciąży. Natomiast(23 września) to pełne dostojeństwa i powagi kino. Austria pod rządami Hitlera. Pośród surowych gór żyje młody chłop; mąż oraz ojciec, który powiada, że niegodziwości należy się opierać. Dlatego nie chce włożyć munduru Wehrmachtu i będzie gotów zapłacić za ten sprzeciw najwyższą cenę.Premierowy wrzesień w. Pierwsza propozycja to serial kryminalny(od 7 września). W spokojnej dzielnicy Miami policja znajduje podziurawione kulami ciała trzech osób. Jest jeszcze coś - kamera wideo z nagraniem zbrodni, a na nim niewyraźna twarz jednego z napastników. Owo nagranie posłuży za dowód przeciwko Pablowi Ibarze. Oto historia człowieka skazanego na karę śmierci, nakreślona z punktu widzenia oskarżonego, jego rodziny, prokuratora oraz policji.Wśród premier także francuski serial obyczajowy(od 8 września). Szpital na obrzeżach metropolii. Z powodu groźnego, egzotycznego wirusa doświadczony personel medyczny zostaje skierowany na kwarantannę. Na placu boju zostaje grupka żółtodziobów; stażystów, którzy muszą sprostać arcytrudnemu zadaniu. Zakażonych przybywa, system nie działa, stres narasta, ludzkie życie jest zagrożone.Z kolei(od 3 września, Canal+ Premium) to serial łączący polityczny thriller z sagą rodzinną. W wyborczy wieczór kule zamachowca dosięgają Iddera Chaoucha, pierwszego w historii Francji algierskiego imigranta z widokami na rządzenie krajem. Za spust pociąga chłopak spokrewniony z narzeczonym córki Chaoucha.