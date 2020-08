Jesień z "Dzień dobry TVN". Nowa para prowadzących: Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga

Łukasz Szewczyk

• Zmiany w jesiennym sezonie śniadaniowego programu "Dzień dobry TVN"

• Do ekipy prowadzących dołączają Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga

• Program będzie świętował swoje 15 urodziny

Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga / Fot. "Dzien dobry TVN"

W poniedziałek (31 sierpnia 2020 roku) po wakacyjnej przerwie na antenę TVN wraca codzienny program śniadaniowy. Właśnie ogłoszono pełną listę prowadzących. Nową parę prowadzących utworzą, które zastąpią King Rusin i Piotra Kraśko. Jesienne wydania "Dzień dobry TVN" prowadzić będą także pary:orazPiętnaście lat temu na antenie TVN wyemitowany został pierwszy w historii odcinek porannego programu "Dzień Dobry TVN". Od tego czasu niezmiennie pozostaje dla swoich widzów źródłem rozrywki i informacji. Co przygotowano dla widzów na jesień?Już w pierwszym odcinku nowego sezonu redakcja programu przygotowała niespodziankę. Tego dnia w podróż po Polsce wyruszy. Reporterzy wybiorą się w odległe zakątki Polski, miejsca dobrze znane, ale i te mniej oczywiste. Sprawdzą z czego słyną, co warto zobaczyć, kim są ich mieszkańcy. Od września w programie pojawią się również dwa nowe cykle.to projekt oparty na metamorfozach zarówno kobiet,jak i mężczyzn. Specjaliści wykorzystają to, co znajdą w szafach i kosmetyczkach widzów. Styliści, makijażyści i fryzjerzy udowodnią, że niewielkim kosztem można dokonać diametralnej odmiany wizerunku. W kolejnym cyklupokazane zostaną szybkie i tanie sposoby na poradzenie sobie z drobnymi, domowymi usterkami. Eksperci podpowiedzą jak samodzielnie wykonać proste naprawy, ale też podzielą się kreatywnymi pomysłami na wykonanie domowych ozdób i wskazówkami dotyczącymi aranżacji przestrzeni.Powrócą również dobrze znane widzom cykle. Łukasz Skopa wpodpowie, jak zadbać o owoce i warzywa, które można uprawiać na działce. Michał Cessanis wybierze się w kolejne podróże, żeby udowodnić, że zagraniczne wyjazdy mogą być jednocześnie atrakcyjne i niezbyt kosztowne. Będzie to kontynuacja cyklu. Mikołaj Rey w swoichodkryje nowe lokalne smaki, a w weekendowychprzedstawione zostaną sylwetki wybitnych polskich lekarzy specjalistów wykonujących często pionierskie interwencje chirurgiczne ratujące życie i zdrowie pacjentów. Marcin Kostrzewski powróci z serią przyrodniczą, w której z prawdziwą pasją będzie opowiadać o polskiej faunie i florze.