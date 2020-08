"Pierwszy rozwód Polski", czyli Świętokrzyska Gala Kabaretowa 2020 na żywo w Polsacie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Na zakończenie wakacji w telewizji Polsat transmisja Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej 2020 pod hasłem "Pierwszy rozwód Polski"

• W roli gospodarzy wieczoru Kabaret Skeczów Męczących i Laura Breszka

Po wyborach prezydenckich 2020 wszystko stało się jasne, dwie Polski nie mogą dłużej żyć ze sobą i postanawiają się rozstać. A to oznacza kłótnie, podział majątku, walkę o opiekę nad potomnymi. Kto weźmie Zenka, a kto Dawida? Kto Mickiewicza, a kto Słowackiego?Świętokrzyska Gala Kabaretowa to jedno z najważniejszych wydarzeń sceny kabaretowej. W roli prowadzących Kabaret Skeczów Męczących i Laura Breszka. Zaproszenie do specjalnego programu "Pierwszy rozwód Polski" przyjęli. Oprawę muzyczną zapewni zespół The Jobers.