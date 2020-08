"Tele Tydzień", "Świat Seriali" i "To i owo TV" z dodatkami o jesiennych ramówkach telewizji

Łukasz Szewczyk

• Najbliższe wydania magazynów telewizyjnych Wydawnictwa Bauer zaoferują czytelnikom kompendium wiedzy o nowościach telewizyjnych, serialowych i rozrywkowych

Od poniedziałku (31 sierpnia 2020 roku) w sprzedaży dostępne jest powiększone wydanie, zawierające komplet informacji na temat jesiennej oferty stacji telewizyjnych. W numerze m.in. zapowiedzi premierowych odcinków najpopularniejszych seriali - nowe wątki i postacie pojawią się w "M jak miłość", "Na dobre i na złe", "Leśniczówce", "Pierwszej miłości", "Ojcu Mateuszu". Redakcja przypomni uczestników "Dancing with the Stars - Tańca z gwiazdami" i programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - artyści po przerwie wymuszonej pandemią wracają do pracy. Czytelnicy dowiedzą się także z wywiadu z Natalią Kukulską, w jaki sposób organizatorzy zbliżającego się festiwalu piosenki w Opolu uczczą pamięć jej rodziców - Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego.To wydanie zostanie wsparte kampanią telewizyjną w stacjach ogólnopolskich i tematycznych.Także 31 sierpnia do sprzedaży trafi wydanie, zawierające przegląd jesiennych premier i nowych sezonów popularnych seriali TV. W numerze będzie można przeczytać o najważniejszych wydarzeniach z kolejnych odcinków nowych sezonów tych i innych produkcji, zapowiedź premierowego serialu "Ludzie i Bogowie" oraz powracającego po dłuższej przerwie hitu "Usta, usta". Świat Seriali zawiera także przewodnik po serialach z platform VOD oraz materiały o serialach tureckich i latino - "Maleńkie morderstwa" i "Królowa Południa".Promocja obejmie telewizję oraz magazyny Wydawnictwa Bauer.Z kolei we wtorek (1 września 2020 roku) w sprzedaży pojawi się kolejne wydanie magazynuzawierające przewodnik po premierach i nowych sezonach najbardziej popularnych telewizyjnych produkcji. W numerze zapowiedzi wydarzeń i programów rozrywkowych - m.in. festiwalu w Opolu, a także kolejnych edycji telewizyjnych show i teleturniejów - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Taniec z Gwiazdami", "MasterChef", "Jaka to melodia". Redakcja przybliża nadchodzące wydarzenia w nowych sezonach seriali. Redakcja przygotowała także przewodnik po najlepszych filmach fabularnych na każdy dzień tygodnia według gatunków, oraz polecanych serialach i filmach dokumentalnych, uszeregowanych tematycznie.Najbliższe wydanie wesprze kampania TV w stacjach ogólnopolskich i tematycznych.Kolejny numer magazynu, pojawi się w sprzedaży również we wtorek, 1 września i będzie zawierał zapowiedzi i recenzje najgłośniejszych produkcji platform streamingowych W tym numerze redakcja przygotowała opisy ponad 160 tytułów. Netfilm to magazyn skierowany do użytkowników platform VOD - Netflix, HBO Go, Prime Video i Apple TV+.Promocja w telewizji oraz tytułach Wydawnictwa Bauer.