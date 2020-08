Jesień pełna przyjemność w Meloradiu

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2020 roku Meloradio zadba o dobre samopoczucie swoich słuchaczy, codzienne przyjemności oraz potrzebne wszystkim pozytywne emocje i wytchnienie

W poniedziałek (31 sierpnia 2020 roku) wystartowała jesienna ramówka Meloradia. O godzinie 06:30 nowy program poranny.mówić będzie nowy prowadzący poranne pasmo, Jarek Budnik. Poza najprzyjemniejszą muzyka, aktualnymi informacjami w 'Głosie Meloradia' (także lokalnymi) i codzienną dawką optymizmu o poranku, na słuchaczy czekają również specjalne poranne propozycje:poniedziałek-piątek, 07:50) - przepis Pawła Lorocha na smakowity dzień(poniedziałek-piątek, 08:15) - poranna zabawa pobudzająca(poniedziałek, piątek i niedziela, 08:35) - inspiracje i podpowiedzi Alicji Myśliwiec, jak żyć trendy(poniedziałek-piątek, 09:15). Nowy, poranny program "Dzień dobry wszystkim" od poniedziałku do piątku pomiędzy 06:30 a 10:00.Jesienią wydłużone zostaje pasmo. W pierwszej części (poniedziałek - piątek, 10:00-13:00) o wyjątkowy klimat i urok codziennych spotkań na antenie Meloradia dbać będzie Małgorzata Kościelniak. "Twój dzień z MELO" to codzienna porcja najprzyjemniejszej muzyki i interesujących propozycji programowych:(poniedziałek, 11:35) - wyjątkowe utwory wywołujące emocje i dające przyjemność słuchania "Szycie jest piękne" (wtorek i czwartek, 11:35) - cykl o modzie i wyrażaniu kobiecości poprzez ubiór(piątek, 11:35) - rozmowy ze znanymi mężczyznami o tym, skąd wzięło się przekonanie, że mężczyźni to... duże dzieci. Prowadzącym drugą część pasma "Twój dzień z MELO" (poniedziałek-piątek, 13:00-16:00) będzie Piotr Sworakowski, który zadba o dobry nastrój w pracy, świetną atmosferę w domach słuchaczy i da wiele okazji, by złapać oddech w ciągu dnia. W tym paśmie, o nowej porze emitowany będzie również(wtorek i czwartek, 13:35).Jesienne popołudnia w Meloradiu to(poniedziałek-piątek od 16:00), którą spędzać będzie ze słuchaczami Grzegorz Kowalczyk. W programie, jak przez cały dzień, nie zabraknie najprzyjemniejszej muzyki, muzycznych niespodzianek oraz informacji lokalnych, także dla kierowców, i prognoz pogody. W czwartki o 17:35- rekomendacje ciekawych i inspirujących lektur na zbliżający się weekend, polecanych przez znane osoby, dziennikarzy Meloradia i słuchaczy.Po wakacyjnej przerwie, na antenę stacji z nowymi sezonami powracają również:Wróżbity Macieja Skrzątka (poniedziałek, 18:00), magazyn filmowy Andrzeja Sołtysika(piątek, 18:00),Piotra Jędrzejka (czwartek, na meloradio.pl) oraz autorski program Kayah(środa, 18:00), której pierwszym gościem będzie Marek Niedźwiecki. Wieczory w Meloradiu to(poniedziałek-czwartek, od 20:00), a w weekendy nowe pasma muzyczne:wypełnione najpiękniejszymi klasykami i standardami muzyki rozrywkowej (piątek, 20:00) orazz utworami w wyjątkowych akustycznych wersjach (sobota, 20:00).Weekendowy program(sobota, niedziela, 07:00-10:00) poprowadzą na zmianę Małgorzata Kościelniak i Piotr Sworakowski. Od 10:00 do 15:00z Alicją Myśliwiec, a od 15:00 do 20:00 z Piotrem Opoką.