Jesienne "Pytanie na śniadanie" TVP2 z nową parą prowadzących

Łukasz Szewczyk

• Na jesień 2020 roku śniadaniowy program telewizyjnej Dwójki przygotował kilka nowości.

• Nową parą prowadzących będą Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski

"Pytanie na śniadanie" z widzami telewizyjnej Dwójki jest już od osiemnastu lat. W programie ciekawe rozmowy, poruszające historie, praktyczne porady i przepisy kulinarne. Ponadto relacje z \ wydarzeń kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych praz ciekawostki z życia gwiazd.We wrześniu do grona "Pytania na śniadanie" dołączą Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Para debiutowała wspólnie na szklanym ekranie podczas show "Czar Par" oraz pełniła rolę gospodarzy wieczoru na Gali Telekamer 2020."Pytanie na Śniadanie" to oprócz prowadzących także duży zespół zaangażowanych osób, które same siebie nazywają "śniadaniową rodziną". O dobrą pogodę dbają: Aleksandra Kostka, Agnieszka Dziekan, Marzena Kawa i Ziemowit Pędziwiatr, a pomysły na pyszny początek dnia zapewniają szefowie kuchni: Jola Kleser, Jakub Steurmark, Celina Statkiewicz, Jakub i Michał Budnik, Tomasz Królikowski czy Joseph Seeletso.W tym sezonie zespół "Pytania na śniadanie" przygotowuje dla widzów nowe cykle, m. in."W Polskę jedziemy" - cykl reportaży pokazujący prawdziwe życie i problemy Polaków, "Jesienny kurs ogrodnictwa", "Poradnik antywirusowy", "Szkoła rodzenia", "Domowa fabryka" - czyli zrób to sam.