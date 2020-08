Nowa odsłona "Jaka to melodia" w TVP1. Gwiazdy, odcinki specjalne i benefis Edyty Górniak

Łukasz Szewczyk

• Nowoczesna scenografia, plejada muzycznych znakomitości z Polski i zza granicy, niezapomniane benefisy - taka będzie jesienna odsłona przebojowego show "Jaka to melodia",

We wrześniu czeka na widzów odcinek, pełen wspomnień i anegdot benefis, która 30 lat temu debiutowała podczas 27. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wraz z zaproszonymi do studia przyjaciółmi artystki, wokalistami, Reni Jusis i Mieczysławem Szcześniakiem oraz pięściarzem, Marcinem Najmanem - Edyta będzie wspominać początki swojej kariery i wydarzenia, które miały największy wpływ na jej życie i twórczość. Nie zabraknie anegdot i barwnych opowieści, a także przebojów w wykonaniu jubilatki i jej gości. Widzowie usłyszą, m.in. najnowszy singiel Edyty Górniak zatytułowany "Lime".Jesienią 2020 roku zapanowano także. W przygotowaniu są równieżPodobnie, jak w poprzednich edycjach, nie zabraknie gości zza granicy, m. in: brytyjskiej grupy Atomic Kitten, irlandzkiego wokalisty Ronana Keatinga czy Kanadyjczyka, Matta Duska. Rodzime przeboje usłyszymy w wykonaniu największych polskich osobowości muzycznych. Na scenie wystąpią, m.in. Edyta Górniak, Reni Jusis, Justyna Steczkowska, Viki Gabor, Andrzej Piaseczny, Halina Mlynkova, Alicja Szemplińska, Mieczysław Szcześniak i wielu innych.Usłyszymy również legendarne covery. W gronie gwiazd na scenie programu znajdą się m.in.: Cleo, Filip Lato, Natasza Urbańska, Ela Romanowska, Marek Kaliszuk oraz Agnieszka Włodarczyk, a także po raz pierwszy Miss Polonia 2018 - Milena Sadowska, Anna Dereszowska, Stanisław Karpiel-Bułecka, Kasia Moś, aktor Aleksiej Jarowienko, polskim widzom doskonale znany z roli w serialu "Zniewolona" oraz amerykańska wokalistka, Jessica Jean.Z programem zdążył zżyć się także DJ Adamus, człowiek znany ze słabości do czerwonych marynarek, a przy tym jedna z najbardziej barwnych osobowości polskiej sceny klubowej. Powróci także przebojowy Super Band we wzbogaconym składzie: Kasia Dereń (wokal), Ola Radwan (wokal), Piotr Matysik (piano) i Hubert Sobiecki (saksofon). O widowiskowe choreografie zadbają energetyczni tancerze z grupy Volt. Całość poprowadzi Rafał Brzozowski.