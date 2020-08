Premiera jesiennej nowości TVP2. Nowy serial "Uzdrowisko"

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Dwójka rozpoczyna emisję swojej pierwszej jesiennej nowości

• Serial z gatunku docu-reality "Uzdrowisko" został nakręcony w klimacie popularnego reality-show "Sanatorium miłości"

Akcja serialu toczy się w prywatnym uzdrowisku, a jego bohaterami są członkowie personelu medycznego i administracyjnego sanatorium. Perypetie pracowników splatają się z historiami pensjonariuszy ośrodka, dla których pobyt w tym wyjątkowym miejscu to przede wszystkim okazja do oderwania się od życia codziennego i zaznania wielu, nowych emocji. W serialu nie zabraknie humoru, zabawy, wątków miłosnych oraz intryg i silnych namiętności. "Uzdrowisko" to opowieść o współczesnym życiu, ale też żartobliwa i opowiedziana z dystansem historia wielu pokoleń żyjących w jednym miejscu.Właścicielem Uzdrowiska jest Andrzej (Artur Kocięcki), świetny ortopeda. W biznesie nie powodzi mu się tak dobrze, jak w wyuczonym zawodzie. Nadzieją na uratowanie sanatorium jest wynajęcie części pomieszczeń na gabinety, który prowadzi Adrianna (Aldona Orman) - chirurg plastyczny oraz lekarz medycyny estetycznej i żywiołowa bizneswoman. Wielkim wsparciem dla Andrzeja jest Grażyna (Małgorzata Sadowska), która pomaga muw prowadzeniu ośrodka i rozwiązywaniu wszelkich problemów. W serialu widzowie poznają także historię Julka (Bartosz Buława), offowego muzyka i Marzenę (Kinga Zygmunt), młodąi zdolną pielęgniarkę.Sanatoryjną rzeczywistość wzbogacą także trzy cioteczki (Maria Kowalik, Izabella Olejnik, Ewa Florczak), stałe pensjonariuszki, których komentarze wzbogacą humorystyczny klimat każdego docinka. W "Uzdrowisku" wystąpią też: Artur Kocięcki, Małgorzata Sadowska, Aldona Orman, Magdalena Waligórska-Lisiecka, Bartosz Buława, Kinga Zygmunt, Ewa Florczak, Izabella Olejnik, Maria Kowalik, Ryszard Kluge, Bartek Piekarski, Michał Chorosiński oraz Anna Dzierża. Ponadto w serialu widzowie zobaczą również gości specjalnych. W pierwszym odcinku będą to bohaterki "Sanatorium miłości" - Nina Busk i Wiesława Kwiatek.