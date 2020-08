Poniedziałek z Ekstraligą na żywo w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (31 sierpnia 2020 roku) widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć dwa mecze 12. rundy PGE Ekstraligi, które będą miały duże znaczenie dla układu tabeli.

Na początek spotkanie lidera rozgrywek, FOGO UNII Leszno, z zamykającym stawkę PGG ROW-em Rybnik. Jeśli ekipa z Leszna wygra, to zdobędzie w sumie trzy punkty (licząc z bonusem) i będzie już niemal pewna awansu do półfinału z pierwszego miejsca w tabeli. Z kolei dla gości to mecz ostatniej szansy, jeśli chcą przedłużyć swoje nadzieje na pozostanie w PGE Ekstralidze.W drugim ze spotkań zajmujący trzecie miejsce MOTOR LUBLIN podejmie szósty ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa. W pierwszym starciu tych drużyn w tym sezonie lublinianie wygrali 47:43 i ponowny sukces znacząco przybliży ich do rundy finałowej. Jeśli w dwumeczu zwyciężą goście, to zrównają się z Motorem punktami, a walka o kwalifikację do decydującej fazy rozgrywek stanie się jeszcze bardziej ekscytująca. Na Stadionie MOSiR Bystrzyca dojdzie do ciekawej konfrontacji szybkich duetów - Grigorija Łaguty i Mateja Žagara po stronie gospodarzy z Leonem Madsenem i Fredrikiem Lindgrenem w ekipie z Częstochowy.Plan transmisji:Poniedziałek (31 sierpnia):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Mitrut, Maciej Markowskistudio: Marcelina Rutkowska, Krystian Plech• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Ryszard Dołomisiewicz